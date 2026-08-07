Gonda News: जनगणना में लगे कर्मियों का प्रदर्शन, मांगा भुगतान
Gonda News: तरबगंज में जनगणना कार्य में लगे कर्मियों ने शुक्रवार को उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि 10 अगस्त तक भुगतान नहीं हुआ, तो 11 अगस्त से धरना-प्रदर्शन करेंगे। उनका आरोप है कि उन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं दिया गया है, जिससे उनमें आक्रोश है।
Gonda News: तरबगंज, संवाददाता। जनगणना कार्य में लगे कर्मियों ने प्रशिक्षण मानदेय और पारिश्रमिक का भुगतान न होने पर शुक्रवार को तहसील पहुंचकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कर्मियों ने चेतावनी दी कि 10 अगस्त तक भुगतान नहीं हुआ तो 11 अगस्त से तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन में कहा गया कि शासनादेश के अनुसार जनगणना कर्मियों के प्रशिक्षण मानदेय और पारिश्रमिक का भुगतान 31 जुलाई तक किया जाना था। लेकिन अभी तक खातों में पैसा नहीं आया है। कर्मियों ने ईमानदारी से कार्य पूरा किया है, इसके बावजूद भुगतान न होना अन्यायपूर्ण है। कर्मियों का आरोप है कि कुछ लोगों का तो अपूर्ण भुगतान किया गया है।
कार्मिकों को 10,200 रुपये के स्थान पर मात्र 9,000 रुपये दिए गए हैं। इससे कर्मियों में भारी आक्रोश है। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रकरण का संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि 10 अगस्त तक प्रत्येक दशा में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा समस्त जनगणना कर्मी अपने मूल कार्य से विरक्त होकर 11 अगस्त से तहसील परिसर में शांतिपूर्ण धरना देंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस अवसर पर विजय नरायन पाण्डेय जिला मंत्री, अमित कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह, सुनील शुक्ला, रामेन्द्र मोहन मिश्र, अजय कुमार पाण्डेय, डॉ. बलबीर कुमार पाण्डेय, शैलेष पांडेय, विपिन मौर्या, हरीश, विपिन वर्मा, प्रभात कुमार सिंह, ऋषभ उपाध्याय आदि रहे।
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