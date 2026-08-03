Gonda News: छत के रास्ते से घर में घुसे चोरों ने लाखों का सामान उड़ाया

Gonda News: बभनजोत, संवाददाता। खोड़ारे थानाक्षेत्र के एक गांव में छत के रास्ते घर में घुसकर नगदी-जेवरात समेत लाखों की चोरी का मामला प्रकाश में आया है पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच मे जुटी हुई है। खोड़ारे थानाक्षेत्र निवासी सिगर बेगम पत्नी मोहम्मद हुसैन ने पुलिस को दिए तहरीर मे बताया कि दो अगस्त की रात करीब दस बजे भोजन करके अपने दोनो बेटियो के साथ घर के बरामदे में सोई थी। इसी दौरान घर में सीढ़ी के रास्ते चोर घुस आए। कमरे में अटैची, बक्सा व बैग में रखे जेवरात पांच जोड़ी पायल, दो जोड़ी सोने की झुमकी, एक जोड़ी झाला, तीन जोड़ी अंगूठी सोने, मंगलसूत्र, डिस्को सोने का, सोने एक और झाला तथा बाक्स में रखे 27 हजार रुपये चुरा ले गये।