Gonda News: बिसुही नदी में डूब रहे बुजुर्ग के लिए देवदूत बने डायल 112 के सिपाही
Gonda News: धानेपुर में, पुलिसकर्मी हृदयेश यादव ने बगुलही पुल के पास बिसुही नदी में डूब रहे 65 वर्षीय रामखेलावन की जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता और साहस की सराहना की। एसपी ने भी हृदयेश और उनके सहकर्मी की प्रशंसा की।
Gonda News: धानेपुर, संवाददाता। थानाक्षेत्र में बगुलही पुल के पास बिसुही नदी में डूब रहे एक बुजुर्ग की जान बचाकर डायल 112 के जांबाज सिपाही ने मानवता और साहस की मिसाल पेश की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बिना देर किए रेस्क्यू अभियान शुरू किया और बुजुर्ग को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की क्षेत्रीय लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। बताया जाता है कि महेशभारी गांव के मजरा बढ़ई पुरवा निवासी रामखेलावन (65) शनिवार को बगुलही पुल के पास बिसुही नदी में डूबने लगे। बुजुर्ग को नदी में डूबता देखकर किसी ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही पीआरबी 5643 के सिपाही हृदयेश यादव और होमगार्ड चालक राकेश तिवारी तत्काल मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिपाही हृदयेश यादव ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग रामखेलावन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिसकर्मियों की तत्परता और सिपाही हृदयेश यादव के साहस से बुजुर्ग की जान बच गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिसकर्मियों के इस मानवीय और साहसिक कार्य की जमकर सराहना हो रही है। डायल 112 के सिपाही हृदयेश यादव ने एक बार फिर साबित किया कि पुलिस सिर्फ कानून-व्यवस्था ही नहीं, बल्कि जरूरत के समय लोगों की जिंदगी बचाने के लिए भी तत्पर रहती है। एसपी विनीत जायसवाल ने सिपाही हृदयेश यादव यादव और होमगार्ड चालक राकेश तिवारी की सूझबूझ और साहस की प्रशंसा की है। साथ ही पुलिस ने अपील की है कि बरसात के मौसम को देखते हुए नदी, नाले, तालाब, पोखर और अन्य गहरे जलस्रोतों के आसपास अनावश्यक रूप से जाने से बचें तथा बच्चों एवं बुजुर्गों को ऐसे स्थानों पर अकेले न जाने दें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।