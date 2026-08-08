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Gonda News: बिसुही नदी में डूब रहे बुजुर्ग के लिए देवदूत बने डायल 112 के सिपाही

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: धानेपुर में, पुलिसकर्मी हृदयेश यादव ने बगुलही पुल के पास बिसुही नदी में डूब रहे 65 वर्षीय रामखेलावन की जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता और साहस की सराहना की। एसपी ने भी हृदयेश और उनके सहकर्मी की प्रशंसा की।

Gonda News: बिसुही नदी में डूब रहे बुजुर्ग के लिए देवदूत बने डायल 112 के सिपाही

Gonda News: धानेपुर, संवाददाता। थानाक्षेत्र में बगुलही पुल के पास बिसुही नदी में डूब रहे एक बुजुर्ग की जान बचाकर डायल 112 के जांबाज सिपाही ने मानवता और साहस की मिसाल पेश की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बिना देर किए रेस्क्यू अभियान शुरू किया और बुजुर्ग को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की क्षेत्रीय लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। बताया जाता है कि महेशभारी गांव के मजरा बढ़ई पुरवा निवासी रामखेलावन (65) शनिवार को बगुलही पुल के पास बिसुही नदी में डूबने लगे। बुजुर्ग को नदी में डूबता देखकर किसी ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पीआरबी 5643 के सिपाही हृदयेश यादव और होमगार्ड चालक राकेश तिवारी तत्काल मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिपाही हृदयेश यादव ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग रामखेलावन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिसकर्मियों की तत्परता और सिपाही हृदयेश यादव के साहस से बुजुर्ग की जान बच गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिसकर्मियों के इस मानवीय और साहसिक कार्य की जमकर सराहना हो रही है। डायल 112 के सिपाही हृदयेश यादव ने एक बार फिर साबित किया कि पुलिस सिर्फ कानून-व्यवस्था ही नहीं, बल्कि जरूरत के समय लोगों की जिंदगी बचाने के लिए भी तत्पर रहती है। एसपी विनीत जायसवाल ने सिपाही हृदयेश यादव यादव और होमगार्ड चालक राकेश तिवारी की सूझबूझ और साहस की प्रशंसा की है। साथ ही पुलिस ने अपील की है कि बरसात के मौसम को देखते हुए नदी, नाले, तालाब, पोखर और अन्य गहरे जलस्रोतों के आसपास अनावश्यक रूप से जाने से बचें तथा बच्चों एवं बुजुर्गों को ऐसे स्थानों पर अकेले न जाने दें।

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