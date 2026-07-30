Gonda News: कलश वंदन यात्रा का भाजपाईयों ने किया स्वागत

Gonda News: नवाबगंज (गोंडा) संवाददाता। सन्त रविदास की 650 वीं जयन्ती पर निकाली गई कलश वन्दन यात्रा गुरुवार के सुबह जिले में पहुंची। कटरा शिवदयाल गंज तिराहे पर इस यात्रा के स्वागत में भाजपाइयो का हुजूम उमड़ पड़ा। समरसता सकल्प अभियान के तहत जिले के सीमा पर पहुंची कलश वन्दन रथ का स्वागत करने के लिए जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी, विधायकों में रमापति शास्त्री प्रेम नारायन पाण्डेय और अजय सिंह, विदेश राज्य मंत्री के प्रतिनिधि कमलेश पाण्डेय, बाबूलाल शास्त्री, वेद प्रकाश दूबे रहे। स्वागत के पश्चात यह यात्रा जिलाध्यक्ष के अगुवाई मे जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो गई सन्त रविदास की पावन जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर की पावन मिट्टी को कलश मे रख कर कर निकली वन्दन यात्रा का कस्बे के कटी तिराहे पर भी पार्टी के नगर इकाई के पदाधिकारियो द्वारा स्वागत किया गया।