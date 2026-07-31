Gonda News: टीबी हारेगा, देश जीतेगा के संदेश के साथ निकली जागरूकता रैली

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। केंद्र सरकार के टीबी मुक्त भारत एवं नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को शहीदे आजम सरदार भगत सिंह (टॉमसन) इंटर कॉलेज की एनसीसी इकाई ने विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए । कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं और आमजन को टीबी की रोकथाम, समय पर उपचार और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय में पेंटिंग और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता से हुई, जिसमें छात्र-छात्राओं ने आकर्षक चित्रों और प्रभावशाली नारों के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया। इसके बाद एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को टीबी के लक्षण, बचाव, समय पर जांच और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। रैली को विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।