Gonda News: गाड़ी खड़ी करने के विवाद में मारापीटा, केस
Gonda News: वजीरगंज के धौरहरा घाट निवासी सुरेश जायसवाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि दुर्जनपुर घाट बाजार में आरओ पानी की सप्लाई के दौरान गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पेशकार पाण्डेय ने लाठी से मारपीट की और फिर से मारने की धमकी दी। मुकदमा दर्ज किया गया है।
Gonda News: वजीरगंज। धौरहरा घाट बाबा पुरवा निवासी सुरेश जायसवाल ने थाने पर तहरीर दी है। आरोप है कि कसोमवार सुबह दुर्जनपुर घाट बजार में आरओ का पानी सप्लाई कर रहा था। गाड़ी खड़ी करने के विवाद को लेकर पेशकार पाण्डेय निवासी दुर्जनपुरघाट ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए लाठी से माराञपीटा तथा दुबारा फिर मारने की धमकी दी है। प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है।
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