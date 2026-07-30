Gonda News: आपसी कहासुनी को लेकर महिला को पीटा
Gonda News: वजीरगंज के खिरिया गांव की निवासी रेखा ने थाने में शिकायत दी है कि बुधवार शाम को खंटू सिंह राना ने उनके साथ मार-पीट की। पूर्व कहासुनी के चलते व रेखा को गालियां देते हुए उसे लाठी डंडे से पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
Gonda News: वजीरगंज। थानाक्षेत्र के ग्राम पंचायत खिरिया निवासिनी रेखा ने थाने पर तहरीर दी है। आरोप है कि बुधवार शाम पूर्व कहासुनी को लेकर गांव के खंटू सिंह राना ने सहन पर आकर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मुक्का-थप्पड़ लाठी डंडे से मारा-पीटा। यही नहीं दोबारा फिर मारने पीटने की धमकी दी है। प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है।
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