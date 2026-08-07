Gonda News: पुलिस टीम ने छात्र-छात्राओं को पढ़ाया सुरक्षा का पाठ
Gonda News: वजीरगंज के केसीएस पब्लिक स्कूल में एंटी रोमियो टीम ने छात्र-छात्राओं को सुरक्षा के साथ-साथ उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत समस्याओं के समाधान के लिए चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपनिरीक्षक अनुरुद्ध सिंह सहित स्कूल प्रबंधन और शिक्षिकाएं शामिल रहीं।
Gonda News: वजीरगंज। केसीएस पब्लिक स्कूल में एंटी रोमियो टीम ने शुक्रवार को छात्र-छात्राओं को को सुरक्षा का पाठ पढ़ाया। मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्र-छात्राओं व शिक्षिकाओं से सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण को लेकर चौपाल का भी आयोजन हुआ। उपनिरीक्षक अनुरुद्ध सिंह ने पुलिस टीम के साथ छात्र-छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। इस मौके पर प्रबंधक सुशील शुक्ला, प्रधानाचार्य, सुनील यादव, आनन्द यादव, सरिता, खुशबु वर्मा आदि रहीं।
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