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Gonda News: युवा सिर्फ कल का भविष्य नहीं, आज की शक्ति: बृजभूषण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: नवाबगंज के नंदिनी कालेज के इण्डोर स्टेडियम में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने युवाओं की शक्ति और ज्ञान के महत्व पर जोर दिया। समारोह में 48 विद्यालयों के 1300 प्रतिभावान छात्रों सम्मानित किया गया। यह आयोजन प्रत्येक वर्ष युवाओं को प्रेरित करने के लिए किया जाता है।

Gonda News: युवा सिर्फ कल का भविष्य नहीं, आज की शक्ति: बृजभूषण

Gonda News: नवाबगंज, संवाददाता। नन्दिनी कालेज के इण्डोर स्टेडियम में बुधवार को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कार्यक्रम के आयोजक और मुख्य वक्ता पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज का युवा सिर्फ कल का भविष्य नहीं है, अपितु युवा ही आज की शक्ति है। और जब यह शक्ति ज्ञान से जुड़ती है, तो संगम बनता है और इसी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रति वर्ष यह आयोजन उनकी ओर से किया जाता है। करीब एक घंटे के अपने प्रेरक संबोधन में सांसद ने छात्र-छात्राओं को अपने जीवन मे सफलता के ढेरों सूत्र बताए गए। प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 के तीसरे चरण मे बुधवार को जिले के चार ब्लाक परसपुर, करनैलगंज, हलधरमऊ एवं कटरा बाजार के प्रतिभावान मेधावियों का सम्मान समारोहपूर्वक नंदिनी कालेज में मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर किया गया।

समारोह मे 48 विद्यालयों के 1300 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं ने शिरकत की कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन डॉ नवीन सिंह ने किया l मंच पर उपस्थित लोगों में जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा, मदन सिंह राणा हरियाणा, विनय शाही, अर्जुन तिवारी, महाजन गुप्ता, मलखान सिंह, जिला पंचायत सदस्यों में सुनील सिंह, गुलाम नबी, ब्लॉक प्रमुख कटरा प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला, अमित मिश्रा, डॉ. बी एल सिंह प्राचार्य नंदिनी नगर, डॉ. अजय मिश्रा, डॉ. एमके सिंह, डॉ. देवानंद तिवारी, डॉ. सुनील तिवारी, डॉ. शत्रुघ्न सिंह, परमेश्वर सिंह, सूर्य नारायण मिश्रा, ज्योति पांडे, पिंटू सिंह, सोनू सिंह, पिंकल सिंह समेत अन्य लोग रहे।

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