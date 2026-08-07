Gonda News: जिले में एडीओ से लेकर सचिवों तक के कार्यक्षेत्र बदले

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। डीएम प्रियंका निरंजन के अनुमोदन के बाद पंचायत राज विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। डीपीआरओ जीडी जैन की ओर से जारी आदेश में तीन एडीओ पंचायत का तबादला, एक नई तैनाती और दो ग्राम पंचायत अधिकारियों को प्रभारी एडीओ की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही कई ब्लॉकों में ग्राम पंचायत अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और क्लस्टर भी बदले गए हैं। एडीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव को परसपुर से हलधरमऊ, भूदेव सिंह को पण्डरीकृपाल से झंझरी और राजेश कुमार वर्मा को हलधरमऊ से करनैलगंज भेजा गया है। मुख्यालय से संबद्ध मनोज कुमार गुप्ता को पण्डरीकृपाल में तैनाती मिली है।

सत्येन्द्र कुमार सिंह को परसपुर और शैलेन्द्र कुमार मौर्य को इटियाथोक का प्रभारी एडीओ बनाया गया है। रुपईडीह में पुष्पराज सिंह को लोनावा दरगाह, सिसई जंगल, अनन्तपुर, परसपुर ऐलहवा, असिधा, बराहेमा, भुलईडीह और भुड़कुड़ी का प्रभार मिला है। मालिक राम को भटपी, भवनियापुर उपाध्याय, भरिया लवेदपुर, बेलवा करमडीह और देवरिया कला, जबकि योगेश कुमार द्विवेदी को भटपुरवा, फत्तेहगढ़, पिपरा भोधर, तेंदुआ चौखड़िया और वीरपुर झलहिया की जिम्मेदारी दी गई है। तरबगंज में नरेन्द्र कुमार को नरायनपुर और करनीपुर का प्रभार मिला है। पण्डरीकृपाल में रजनीश कुमार को बैनिया और मिश्रोलिया कानूनगो, सुनील यादव को भीटी पटखौली, कोनगवां और तारी परसोहिया, राहुल चन्द्रा को महादेवा और मलारी और अंकित वर्मा को पण्डरीकृपाल, सुभागपुर, तेलियानी उपाध्याय, धनोहरी, चिलबिला खत्तीपुर, बेसिया चैन और भिवपुर का दायित्व सौंपा गया है। इटियाथोक में मोहन कुमार मंगलम को बेलवा बहुता, बेनीपुर, कुकरिहा, एकडंगा और सेखुई, हरीश चन्द्र शुक्ल को विशुनपुर संगम, बेदुली, परसिया गुदर और हरदैया भटपुरवा की जिम्मेदारी मिली है। देवेन्द्र प्रताप पाण्डेय को चार ग्राम पंचायतों वाले दो क्लस्टरों का प्रभार दिया गया है। इसी प्रकार झंझरी, परसपुर, नवाबगंज, मुजेहना, कटरा बाजार और वजीरगंज में भी सचिवों को नए क्लस्टर सौंपे गए हैं।