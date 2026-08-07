Gonda News: एडीओ से लेकर सचिवों तक के कार्यक्षेत्र बदले, पंचायत राज विभाग में बड़ा फेरबदल

Gonda News: गोंडा जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के अनुमोदन के बाद पंचायत राज विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इसमें एडीओ पंचायतों के तबादले और नई तैनाती शामिल हैं। विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से यह परिवर्तन किए गए हैं, जिससे ग्राम पंचायतों की निगरानी अधिक मजबूत होगी।

Gonda News: गोंडा, संवाददाता। गोंडा जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के अनुमोदन के बाद पंचायत राज विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। डीपीआरओ जीडी जैन की ओर से जारी आदेश में तीन एडीओ पंचायत का तबादला, एक नई तैनाती और दो ग्राम पंचायत अधिकारियों को प्रभारी एडीओ की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही कई ब्लॉकों में ग्राम पंचायत अधिकारियों (सचिवों) के कार्यक्षेत्र और क्लस्टर भी बदल दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक एडीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव को परसपुर से हलधरमऊ, भूदेव सिंह को पंडरीकृपाल से झंझरी और राजेश कुमार वर्मा को हलधरमऊ से करनैलगंज भेजा गया है। मुख्यालय से संबद्ध मनोज कुमार गुप्ता को पंडरीकृपाल में नई तैनाती दी गई है, जबकि सत्येन्द्र कुमार सिंह को परसपुर और शैलेन्द्र कुमार मौर्य को इटियाथोक का प्रभारी एडीओ बनाया गया है。

ब्लॉक में नए प्रभार रुपईडीह ब्लॉक में पुष्पराज सिंह को लोनावा दरगाह, सिसई जंगल, अनन्तपुर, परसपुर ऐलहवा, असिधा, बराहेमा, भुलईडीह और भुड़कुड़ी का प्रभार सौंपा गया है। मालिक राम को भटपी, भवनियापुर उपाध्याय, भरिया लवेदपुर, बेलवा करमडीह और देवरिया कला की जिम्मेदारी मिली है, वहीं योगेश कुमार द्विवेदी को भटपुरवा, फत्तेहगढ़, पिपरा भोधर, तेंदुआ चौखड़िया और वीरपुर झलहिया का दायित्व दिया गया है।

तरबगंज ब्लॉक में बदलाव तरबगंज ब्लॉक में नरेन्द्र कुमार को नरायनपुर और करनीपुर का प्रभार मिला है। पंडरीकृपाल में रजनीश कुमार को बैनिया और मिश्रोलिया कानूनगो, सुनील यादव को भीटी पटखौली, कोनगवां और तारी परसोहिया, राहुल चन्द्रा को महादेवा और मलारी, तथा अंकित वर्मा को पंडरीकृपाल, सुभागपुर, तेलियानी उपाध्याय, धनोहरी, चिलबिला खत्तीपुर, बेसिया चैन और भिवपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इटियाथोक ब्लॉक और क्लस्टरों का प्रभार इटियाथोक ब्लॉक में मोहन कुमार मंगलम को बेलवा बहुता, बेनीपुर, कुकरिहा, एकडंगा और सेखुई का प्रभार दिया गया है, जबकि हरीश चन्द्र शुक्ल को विशुनपुर संगम, बेदुली, परसिया गुदर और हरदैया भटपुरवा की जिम्मेदारी मिली है। देवेन्द्र प्रताप पांडेय को चार ग्राम पंचायतों वाले दो क्लस्टरों का प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह झंझरी, परसपुर, नवाबगंज, मुजेहना, कटरा बाजार और वजीरगंज ब्लॉकों में भी सचिवों को नए क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है।

विकास कार्यों में तेजी का लक्ष्य डीपीआरओ जीडी जैन ने बताया कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने और कार्यहित को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है। उनके मुताबिक नई क्लस्टर व्यवस्था से ग्राम पंचायतों की निगरानी और अधिक मजबूत होगी, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी।