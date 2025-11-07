Hindustan Hindi News
गोण्डा में माखन कटोरा का पेड़ बना आकर्षण का केंद्र, कटोरी जैसी पत्तियां दिलाती हैं कान्हा की बाल लीलाओं की याद

संक्षेप: गोण्डा के जयप्रभा ग्राम प्रकल्प में स्थित माखन कटोरा वृक्ष लोगों की आस्था का केंद्र है। प्रकल्प के संस्थापक नानाजी देशमुख इसे वृंदावन से लाए थे।

Fri, 7 Nov 2025 05:32 PMGyan Prakash हिन्दुस्तान, गोण्डा। सच्चिदानंद शुक्ल
यूपी के गोंडा जिले में जयप्रभा ग्राम प्रकल्प में स्थित माखन कटोरा का पेड़ लोगों के आस्था और आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि इस पेड़ की कटोरी जैसे पत्तों से भगवान श्रीकृष्ण अपने बाल्यकाल में मक्खन खाते थे। नानाजी देशमुख इसे वृंदावन से लेकर आए थे और तब से यह पेड़ श्रद्धा और पर्यटन का प्रतीक बन चुका है। सदर तहसील क्षेत्र के जयप्रभा ग्राम की पहचान एक खास वृक्ष से जुड़ी है जिसे लोग माखन कटोरा का पेड़ कहते हैं। इस पेड़ को लेकर ग्रामीणों के बीच कई मान्यताएं प्रचलित हैं। लोग मानते हैं कि इसे वृंदावन से लाकर लगाया गया था और इसकी खासियत इसके पत्तों में छुपी है।

संचालक रामकृष्ण तिवारी बताते हैं कि इस वृक्ष के पत्तों का आकार कटोरी जैसा होता है। मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण अपने बचपन में इसी तरह की पत्तियों का उपयोग करके माखन खाते थे। इसी वजह से इसे माखन कटोरा का पेड़ कहा जाता है। उनका कहना है कि इस वृक्ष को नानाजी देशमुख स्वयं वृंदावन से लाए थे और यहीं आकर उन्होंने इसे लगाया था। उन्होंने यह भी बताया कि आज भी लोग इस पेड़ को देखने के लिए आते हैं और यहां आकर इसके साथ खूब तस्वीरें और सेल्फी लेते हैं। कई लोग इसके पत्ते तोड़कर अपने बच्चों को दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि इन्हीं जैसे पत्तों में नन्हे कन्हैया माखन खाते थे। जयप्रभा ग्राम स्थित दीनदयाल शोध संस्थान के सचिव रामकृष्ण तिवारी ने बताते हैं कि अन्य पेड़ों की पत्तियों से इसकी पत्तियां बिलकुल अलग हैं।

सामान्य पेड़ों के पत्तों से हैं अलग

जयप्रभा ग्राम में लगे पेड़ की सबसे बड़ी खासियत इसके पत्ते हैं। इनके आकार कटोरी जैसे होते हैं जो सामान्य पेड़ों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं की याद ताजा हो जाती है। यही वजह है कि इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है।

लोगों की आस्था से जुड़ा केंद्र

गांव के लोगों के लिए यह पेड़ सिर्फ एक साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। श्रद्धालु यहां आकर भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियां सुनते हैं और इस पेड़ के नीचे बैठकर पूजा-अर्चना भी करते हैं। लोग इसके पत्ते घर ले जाते हैं। यह पेड़ न केवल जिले में ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी चर्चा का विषय है। यहां आने वाले लोग पेड़ के साथ फोटो खिंचवाना और सेल्फी लेना नहीं भूलते। ग्रामीणों का कहना है कि इसे देखने के लिए दूर-दराज से भी लोग आते हैं। कई श्रद्धालु इसे शुभ मानते हैं और इसके पत्तों का इस्तेमाल पूजा-पाठ में भी करते हैं।

