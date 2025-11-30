70 साल पहले दो दोस्तों ने टिन शेड में शुरू किया था यह इंटर कॉलेज; अंग्रेजी हुकूमत से लड़ी जंग

संक्षेप: यह कहानी गोण्डा के श्री गांधी विद्यालय रेलवे कॉलोनी इंटर कॉलेज की है, जिसकी नींव 1950 के दशक में नंदलाल वर्मा और जगदीश शर्मा नामक दो मित्रों ने रखी थी। गरीब बच्चों को पढ़ाने की जिद में उन्होंने फिरंगियों की बाधाओं को झेला और टिन शेड लगाकर स्कूल शुरू किया।

शिक्षा की लौ अगर किसी के दिल में जल उठे, तो हालात रुकावट बनते हैं, न संसाधनों की कमी। बड़गांव क्षेत्र में आज जिस श्री गांधी विद्यालय रेलवे कॉलोनी इंटर कॉलेज का नाम सम्मान से लिया जाता है, उसकी नींव संघर्ष, समर्पण और अंग्रेजी शासन से भिड़े दो मित्रों की अदम्य हिम्मत पर रखी गई थी।

यह कहानी है नंदलाल वर्मा और जगदीश शर्मा की, जिनकी जिद थी कि गरीब बच्चे पढ़ेंगे, और हर हाल में पढ़ेंगे। यही जिद धीरे-धीरे वह आंदोलन बनी, जिसने फिरंगियों की शिकस्त भी देखी और शिक्षा की नई दिशा भी गढ़ी।

टिन शेड लगाया, फटी दरी बिछाई और शुरू कर दी पढ़ाई सन 1950 के दशक में बड़गांव क्षेत्र में ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहां गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ सकें। मजदूर, किसान और दिहाड़ी कमाने वाले परिवार पढ़ाई का ख़र्च तो दूर, स्कूल की सोच भी नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति में नंदलाल वर्मा और उनके घनिष्ठ मित्र जगदीश शर्मा ने ठान लिया कि वे अपने क्षेत्र के बच्चों को अंधकार में नहीं रहने देंगे। दोनों मित्रों ने अपने घरों से पुराने टिन इकट्ठे किए, खंभों का इंतजाम किया और एक अस्थायी टिन शेड तैयार किया। जमीन उबड़-खाबड़ थी, लेकिन संकल्प ऊंचा। दरी फटी हुई थी, मगर नीयत साफ। यही टिन शेड विद्यालय की पहली मंजिल और उसी की छांव में बैठकर बच्चों ने अपना पहला अक्षर पढ़ा। बच्चे बिना चप्पल के आते, हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा और स्लेट। मगर उनके अंदर पढ़ने की भूख थी… और इन दोनों मित्रों के अंदर उन्हें पढ़ाने की आग।

अंग्रेजी दौर की बाधाएं और दोनों मित्रों की ‘अनूठी लड़ाई’ स्कूल को फलते-फूलते देख अंग्रेज सरकार के अधिकारियों ने कई बार बाधाएं खड़ी कीं। कभी टिन शेड हटाने की नोटिस, कभी जमीन पर कब्जे का आरोप, तो कभी बच्चों के बढ़ते जमाव को सुरक्षा का खतरा बताकर पढ़ाई रोकने की धमकी।

लेकिन दोनों मित्र हर नोटिस के जवाब में अपनी दलीलें लेकर खड़े हो जाते। कभी तहसील तो कभी कचहरी, वे शिक्षा की लड़ाई ऐसे लड़ते गए कि अधिकारी भी उनकी जिद के आगे झुकने लगे। उनकी यह लड़ाई इसलिए अनूठी थी कि न वे नेताओं से मिले, न किसी संस्था का सहारा लिया। वे बस दो साधारण ग्रामीण थे पर शिक्षा के लिए किसी भी हद तक लड़ जाने वाले योद्धा।

1960 में रेलवे ने अधिग्रहित किया, मिला गांधी जी का नाम स्कूल की लोकप्रियता और बढ़ते छात्रसंख्या को देखकर रेलवे ने 1960 में इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। अधिग्रहण के बाद विद्यालय को नया नाम मिला, श्री गांधी विद्यालय रेलवे कॉलोनी इंटर कॉलेज। नाम परिवर्तन केवल औपचारिकता नहीं था, यह उन दोनों मित्रों के संघर्ष के इतिहास को गांधीवाद की शिक्षा-धारा से जोड़ने का सम्मान था। अधिग्रहण के बाद भवन बना, कमरों की संख्या बढ़ी, शिक्षक नियुक्त हुए और धीरे-धीरे यह स्कूल एक छोटे टिन शेड से निकलकर इंटर कॉलेज का रूप ले चुका था। आज यहाँ दो हजार से अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

गरीब छात्रों के लिए आज भी जीवित है वही परंपरा समय बदला, व्यवस्थाएं बदलीं, पर स्कूल का मूल संस्कार आज भी वही है। गरीब छात्रों की अनिवार्य मदद। मौजूदा परिस्थितियों में भी यहाँ के शिक्षक उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।