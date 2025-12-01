Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsGonda SCPM BAMS student hang herself in her hostel, caused a stir; police are investigating
एससीपीएम की BAMS छात्रा ने हॉस्टल में क्यों लगाई फांसी? मचा हड़कंप; छानबीन में जुटी पुलिस

एससीपीएम की BAMS छात्रा ने हॉस्टल में क्यों लगाई फांसी? मचा हड़कंप; छानबीन में जुटी पुलिस

संक्षेप:

यूपी के गोंडा जिले में एससीपीएम की BAMS की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली। फिलहाल घटना की वजह साफ नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने मौका-ए-वारदात की जांच-पड़ताल की है। हॉस्टल को घंटों बंदकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी रही।

Mon, 1 Dec 2025 07:41 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के गोंडा जिले में एससीपीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बीएएमएस प्रथम वर्ष की छात्रा ने सोमवार को अपने हास्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल घटना की वजह साफ नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने मौका-ए-वारदात की जांच-पड़ताल की है। हॉस्टल को घंटों बंदकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी रही। कोतवाली नगर के अपराध निरीक्षक सभाजीत ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बलरामपुर जनपद के अलीजानपुरवा नौशहरा निवासी महविश खानम (22) पुत्री जहीन खान एससीपीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बीएएमएस प्रथम वर्ष की छात्रा थी। वह कॉलेज के आयुर्वेदिक गर्ल्स हास्टल के एक कमरे में तीन अन्य छात्राओं के साथ रह रही थी। बताया जाता है कि दोपहर में उसके साथ रह रहीं छात्राएं मेडिकल कॉलेज में क्लास लेने चली गईं लेकिन वह हास्टल में ही रुकी रही। दोपहर बाद जब दोनों छात्राएं हास्टल पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया गया। छात्राओं ने जब कमरे की खिड़की पर देखा तो खिड़की के ऊपरी ग्रिल से दुपट्टे के सहारे महविश का शव लटक रहा था। छात्राओं ने आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सूचना दी। कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया।

ये भी पढ़ें:मुसलमान एसआईआर फॉर्म भरने में कोई कोताही न करें; मौलाना कल्बे जवाद की अपील

अपराध निरीक्षक सभाजीत ने बताया कि बलरामपुर की छात्रा का शव फंदे से लटका मिला है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। छात्रा के परिजनों को भी मामले की सूचना दी गई है। वह गोण्डा पहुंच चुके हैं। उधर, कालेज के निदेशक अजिताभ दूबे ने बताया कि मैं फिलहाल देहरादून में हूं। सोमवार शाम करीब पांच बजे मुझे घटना की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Gonda अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |