एससीपीएम की BAMS छात्रा ने हॉस्टल में क्यों लगाई फांसी? मचा हड़कंप; छानबीन में जुटी पुलिस
यूपी के गोंडा जिले में एससीपीएम की BAMS की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली। फिलहाल घटना की वजह साफ नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने मौका-ए-वारदात की जांच-पड़ताल की है। हॉस्टल को घंटों बंदकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी रही।
यूपी के गोंडा जिले में एससीपीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बीएएमएस प्रथम वर्ष की छात्रा ने सोमवार को अपने हास्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल घटना की वजह साफ नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने मौका-ए-वारदात की जांच-पड़ताल की है। हॉस्टल को घंटों बंदकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी रही। कोतवाली नगर के अपराध निरीक्षक सभाजीत ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।
बलरामपुर जनपद के अलीजानपुरवा नौशहरा निवासी महविश खानम (22) पुत्री जहीन खान एससीपीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बीएएमएस प्रथम वर्ष की छात्रा थी। वह कॉलेज के आयुर्वेदिक गर्ल्स हास्टल के एक कमरे में तीन अन्य छात्राओं के साथ रह रही थी। बताया जाता है कि दोपहर में उसके साथ रह रहीं छात्राएं मेडिकल कॉलेज में क्लास लेने चली गईं लेकिन वह हास्टल में ही रुकी रही। दोपहर बाद जब दोनों छात्राएं हास्टल पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया गया। छात्राओं ने जब कमरे की खिड़की पर देखा तो खिड़की के ऊपरी ग्रिल से दुपट्टे के सहारे महविश का शव लटक रहा था। छात्राओं ने आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सूचना दी। कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया।
अपराध निरीक्षक सभाजीत ने बताया कि बलरामपुर की छात्रा का शव फंदे से लटका मिला है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। छात्रा के परिजनों को भी मामले की सूचना दी गई है। वह गोण्डा पहुंच चुके हैं। उधर, कालेज के निदेशक अजिताभ दूबे ने बताया कि मैं फिलहाल देहरादून में हूं। सोमवार शाम करीब पांच बजे मुझे घटना की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।