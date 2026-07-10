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स्कूल मैनेजर ने महिला टीचर को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा, छेड़छाड़ भी की; FIR

By Deep Pandey
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उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्कूल मैनेजर ने महिला टीचर को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा और छेड़छाड़ भी की। शिक्षिका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने विद्यालय के प्रबंधक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद आरोपी विद्यालय छोड़कर फरार हो गया।

स्कूल मैनेजर ने महिला टीचर को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा, छेड़छाड़ भी की; FIR

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नवाबगंज थाना क्षेत्र के रामापुर भगाही गांव में स्थित एक निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका को बंधक बनाकर मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मैनेजर ने बुरी तरह से पिटाई की। जानकारी होने पर शिक्षिका के भाई स्कूल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घायल शिक्षिका को एंबुलेंस की मदद से इलाज के लिए सीएचसी ले गए। पीड़ित शिक्षिका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने विद्यालय के प्रबंधक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद आरोपी विद्यालय छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस को दी गई पीड़िता के पिता के तहरीर के मुताबिक उनकी पुत्री एक साल से रामापुर में स्थित एक निजी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में पढ़ाती थी। आरोप है कि विद्यालय के प्रबंधक सुनील सिंह फौजी काफी समय से उस पर गलत नजर रखते थे और अकेला पाकर छेड़छाड़ करते थे। इस व्यवहार से परेशान होकर शिक्षिका ने लगभग छह माह पहले नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया था। प्रबन्धक द्वारा वेतन रोक लेने के कारण वह विद्यालय छोड़ नहीं सकी। शुक्रवार सुबह शिक्षिका विद्यालय पहुंची और सबसे पहले प्रबंधक से अपनी रुकी हुई तनख्वाह देने की मांग की। इसके बाद वह अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने चली गई।

एंबुलेंस की सहायता से घायल शिक्षिका को इलाज के लिए सीएचसी ले गए

आरोप है कि कुछ देर बाद प्रबंधक सुनील सिंह कक्षा में पहुंचे और अपशब्द कहते हुए शिक्षिका के बाल पकड़ कर मारने पीटने लगे। इस दौरान दौरान उसका गला भी कस कर दबा दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और वह अचेत होने लगी। इसके बाद उसे विद्यालय के कार्यालय में ले जाकर करीब आधे घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। घटना की सूचना मिलने पर शिक्षिका के भाई विद्यालय पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने किसी तरह अपनी बहन को कार्यालय से बाहर निकाला और तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसके बाद एंबुलेंस की सहायता से घायल शिक्षिका को इलाज के लिए सीएचसी ले गए। एसओ अभय सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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