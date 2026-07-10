स्कूल मैनेजर ने महिला टीचर को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा, छेड़छाड़ भी की; FIR
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्कूल मैनेजर ने महिला टीचर को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा और छेड़छाड़ भी की। शिक्षिका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने विद्यालय के प्रबंधक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद आरोपी विद्यालय छोड़कर फरार हो गया।
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नवाबगंज थाना क्षेत्र के रामापुर भगाही गांव में स्थित एक निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका को बंधक बनाकर मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मैनेजर ने बुरी तरह से पिटाई की। जानकारी होने पर शिक्षिका के भाई स्कूल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घायल शिक्षिका को एंबुलेंस की मदद से इलाज के लिए सीएचसी ले गए। पीड़ित शिक्षिका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने विद्यालय के प्रबंधक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद आरोपी विद्यालय छोड़कर फरार हो गया।
पुलिस को दी गई पीड़िता के पिता के तहरीर के मुताबिक उनकी पुत्री एक साल से रामापुर में स्थित एक निजी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में पढ़ाती थी। आरोप है कि विद्यालय के प्रबंधक सुनील सिंह फौजी काफी समय से उस पर गलत नजर रखते थे और अकेला पाकर छेड़छाड़ करते थे। इस व्यवहार से परेशान होकर शिक्षिका ने लगभग छह माह पहले नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया था। प्रबन्धक द्वारा वेतन रोक लेने के कारण वह विद्यालय छोड़ नहीं सकी। शुक्रवार सुबह शिक्षिका विद्यालय पहुंची और सबसे पहले प्रबंधक से अपनी रुकी हुई तनख्वाह देने की मांग की। इसके बाद वह अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने चली गई।
एंबुलेंस की सहायता से घायल शिक्षिका को इलाज के लिए सीएचसी ले गए
आरोप है कि कुछ देर बाद प्रबंधक सुनील सिंह कक्षा में पहुंचे और अपशब्द कहते हुए शिक्षिका के बाल पकड़ कर मारने पीटने लगे। इस दौरान दौरान उसका गला भी कस कर दबा दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और वह अचेत होने लगी। इसके बाद उसे विद्यालय के कार्यालय में ले जाकर करीब आधे घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। घटना की सूचना मिलने पर शिक्षिका के भाई विद्यालय पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने किसी तरह अपनी बहन को कार्यालय से बाहर निकाला और तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसके बाद एंबुलेंस की सहायता से घायल शिक्षिका को इलाज के लिए सीएचसी ले गए। एसओ अभय सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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