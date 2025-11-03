Hindustan Hindi News
यूपी का वो धाम जहां साक्षात ‘कामधेनु गाय’ देती है दूध, महाभारत से जुड़ा है इतिहास

Mon, 3 Nov 2025 02:36 PMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान, अरविंद शुक्ल, गोण्डा (जयप्रभाग्राम)
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला मुख्यालय से करीब 30 किमी दूर झालीधाम के नाम से ऐसी तपोभूमि है जिसका वर्णन महाभारत में भी है। यहां की कामधेनु गाय और भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ हनुमान की मूर्ति लोगों के मन को मोह लेती है। दूर-दूर से लोग यहां आकर भगवान का दर्शन के साथ प्रकृति की सुंदरता देखकर निहाल हो जाते हैं।

विकासखंड रुपईडीह के बनघुसरा में अवस्थित झालीधाम मंदिर पौराणिक पृथ्वीनाथ भीमेश्वर महादेव मंदिर से करीब एक किमी दूर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान सीताराम,लक्ष्मण,हनुमान की दिव्य मूर्ति विराजमान है। मूर्ति के साथ वहां की शीशे की सजावट लोगों को आकर्षित कर लेती है। मंदिर के सामने सरोवर और उसके मध्य में भगवान शिव का निर्माणाधीन मंदिर का कार्य चल रहा है। इस मंदिर को तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। मंदिर में गौशाला में कामधेनु गाय हमेशा रहती है जो भगवान के भोग प्रसाद के लिए दूध देती है।

कब हुआ मंदिर का निर्माण

मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 1965 से 1970के बीच हुआ। बताया जाता है कि मंदिर की स्थापना तत्कालीन स्वामी राम मिलन दास महाराज के कर कमलों से हुई। मंदिर में भगवान राम के साथ सीता,लक्ष्मण व हनुमान की मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा की गई। वर्ष 1976 में मंदिर का ट्रस्ट बनाया और स्वामी राम मिलन दास का स्वर्गवास 1977 में हो गया।

24 वर्षों तक स्वामी राम मिलन दास ने की साधना

झालीधाम मंदिर के महंत स्वामी नरसिंह दास ब्रह्मचारी ने बताया कि मंदिर के पूज्य महाराज स्वामी राम मिलन दास 24 वर्षों तक जमीन के भीतर साधना करते रहे। इस अवधि वह किसी भी व्यक्ति से नहीं मिले और सिर्फ भगवान की साधना में लीन रहे।

शांति मनोरम तपोवन झालीधाम

स्थानीय लोगों का कहना है कि तपोवन भूमि का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। इस भूमि को पहले चक्र के नाम से जाना जाता था। धीरे-धीरे इस क्षेत्र को बेल चक्र से जाना जाने लगा जिसका वर्णन महाभारत में भी है। वर्तमान में इस क्षेत्र को मनोरम तपोवन आश्रम झाली धाम से जाना जाता है।

यहां है कामधेनु गाय

झाली धाम के महंत ने बताया कि कामधेनु गाय माता नैतिक ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जानी जाती है। जो कभी बच्चा नहीं देती है और मनोरम दूध देती हैं। उसी के दूध से यहां के भगवान का भोग लगता है। लोग यहां भगवान का दर्शन करने के बाद माता कामधेनु का दर्शन कर मनवांछित फल की कामना करते हैं।

आश्रम पर विभिन्न पर्वों में होता है भव्य आयोजन

झाली धाम आश्रम में वर्ष के तीन बड़े पर्वों पर भव्य आयोजन होता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यज्ञ पर्व, आषाढ़ की पूर्णिमा व कार्तिक पूर्णिमा का परिक्रमा का आयोजन होता है। जिसमें क्षेत्र के हजारों भक्त शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं।

