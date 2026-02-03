मिट्टी के ठेले ने 'मिट्टी' में मिला दी दारोगा-सिपाही की वर्दी! आईजी अमित पाठक की 'स्ट्राइक'

संक्षेप: ठेला गाड़ी से मिट्टी ले जाते समय पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने के एवज में तीस हजार रुपए वसूल लिए। पीड़ित ने उधार लेकर रुपए पुलिस को दिए थे। मामले की शिकायत आईजी देवीपाटन रेंज अमित पाठक तक पहुंची तो आरोपी पुलिस वालों पर गाज गिर गई।

खाकी की हनक दिखाकर एक गरीब मजदूर को लूटने वाले दो पुलिसकर्मियों पर कानून का हंटर चला है। बहराइच के मोतीपुर थाने में तैनात उप निरीक्षक (SI) अमरेश गिरी और हेड कांस्टेबल शैलेंद्र यादव को भ्रष्टाचार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आईजी देवीपाटन रेंज अमित पाठक की 'एंटी करप्शन हेल्पलाइन' पर मिली एक शिकायत ने इन दोनों की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया।

बेगम पुरवा मटेही कला निवासी निजामुद्दीन की लड़की की शादी तय थी और वह अपने घर के सामने बने गड्ढे को भरने के लिए 7 जनवरी की रात ठेला गाड़ी से मिट्टी लेकर आ रहा था। रास्ते में शिकारी की तरह घात लगाए बैठे दारोगा अमरेश गिरी और सिपाही शैलेंद्र यादव ने उसे रोक लिया।

पुलिसिया रौब दिखाते हुए दारोगा ने गरीब निजामुद्दीन को डराया कि उस पर 'अवैध खनन' का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया जाएगा। उससे जेल से बचने के लिए 30 हजार रुपयों की डिमांड की गई। जेल जाने के डर से सहमे पिता ने मिन्नतें कीं, लेकिन वर्दीधारियों का दिल नहीं पसीजा। अंततः अपनी इज्जत बचाने और बेटी की शादी में अड़चन न आए, इसके लिए निजामुद्दीन ने लोगों से 30 हजार रुपये उधार लेकर घूसखोर पुलिसकर्मियों की जेब भरी।

आईजी की 'डिजिटल स्ट्राइक' और गोपनीय जांच निजामुद्दीन ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी कुछ लोगों से साझा की। उनके कहने पर मामले की शिकायत आईजी भष्टाचार निरोधी हेल्पलाइन नंबर पर की गई। शिकायत के बाद आईजी अमित पाठक ने भ्रष्टाचार निरोधी सेल ने गोपनीय जांच करायी गयी, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाया गया। इसके बाद मामले की विस्तृत जांच क्षेत्राधिकारी मिहींपुरवा से करायी गयी, जिसमें आरोप सही पाये गये। प्रकरण में दोषी पाये जाने के बाद उप निरीक्षक अमरेश गिरी व हेड कांस्टेबल शैलेंद्र यादव थाना मोतीपुर को परिक्षेत्रीय कार्यालय के निर्देश के बाद तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया।