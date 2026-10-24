गोमतीनगर इंटरसिटी का पहिया लॉक, घंटों तक फंसी रही ट्रेन; बीच रास्ते उतरे यात्री

गोरखपुर से लखनऊ के गोमतीनगर तक जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन का एक्सेल लॉक हो गया। इससे करीब ट्रेन चार घंटे तक खड़ी रही। गोरखपुर से दूसरा इंजन भेजे जाने के बाद ट्रेन गोमतीनगर के लिए रवाना हुई। इस दौरान यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली।

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। गोरखपुर से गोमतीनगर तक जाने वाली इंटरसिटी (15081) के इंजन का एक्सेल (पहिया) मानीराम स्टेशन पर लॉक हो गया। इससे करीब ट्रेन चार घंटे तक खड़ी रही। गोरखपुर से दूसरा इंजन भेजे जाने के बाद ट्रेन गोमतीनगर के लिए रवाना हुई। स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा स्पष्ट जवाब न मिलने पर यात्रियों ने जमकर नाराजगी भी जताई।

गोरखपुर जंक्शन से निर्धारित समय दोपहर 12.40 बजे इंटरसिटी रवाना हुई। ट्रेन जैसे ही मानीराम स्टेशन पहुंची, अचानक रुक गई। चालकों के काफी प्रयास के बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी तो उन्होंने नीचे उतरकर बारीकी से इंजन की जांच की। पता चला कि इंजन का एक्सेल ही लॉक हो गया है। इससे ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसकी सूचना चालकों ने कंट्रोल को दी।

करीब साढ़े तीन घंटे बाद दूसरा इंजन गोरखपुर से मानीराम भेजा गया। यहां प्लेटफार्म नंबर एक पर काम के चलते सिर्फ दो ही लाइन चल रही हैं, जिसकी वजह से इंजन भेजने में भी काफी असुविधा हुई। इंजन पहुंचने के बाद काफी मशक्क्त के बाद पुराना इंजन अलग किया गया। फिर नया इंजन जोड़ा गया और मानक पर खरा उतरने के बाद ट्रेन पांच बजे गोमतीनगर की तरफ रवाना की गई।

यात्रियों में नाराजगी, कुछ मानीराम में ही उतरे काफी देर तक ट्रेन के मानीराम में ही खड़े रहने से यात्रियों को काफी असुविधा हुई। कुछ यात्री ट्रेन से उतर गए और दूसरे साधनों से लखनऊ रवाना हुए। वहीं कई यात्रियों ने यह कहकर नाराजगी जताई कि गोरखपुर पास में होने के बाद भी इंजन भेजने में तीन घंटे से अधिक का समय लग गया। स्टेशन पर कर्मचारियों द्वारा स्पष्ट जानकारी न दिए जाने से भी लोग नाराज दिखे।

पीईटी के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें उधर, पीईटी के मद्देनजर रेल प्रशासन ने कानपुर सेंट्रल से मथुरा, बलिया को स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा झांसी, खजुराहो, प्रयागराज, लखनऊ सहित स्थानों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने को 10 रैक रिजर्व में खड़े करा दिए हैं। जीआरपी प्रभारी ओएन सिंह और आरपीएफ प्रभारी एसएन पाटीदार ने तीन रस्सा टीमों के अलावा 12-12 सदस्यीय क्यूआरटी गठित की है।