लखनऊ में गोमती बैराज 15 जून तक बंदकर बदला जाएगा गेट, बदला रहेगा आवागमन
लखनऊ में गोमती बैराज 15 जून तक बंदकर गेट बदला जाएगा। इसके लिए बैराज को करीब डेढ़ महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। सिंचाई विभाग ने बैराज ब्रिज को 7 मई से 15 जून तक बंद रखने का फैसला लिया है।
UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती बैराज यानी समता मूलक चौराहे से बालू अड्डा की तरफ के 4 जर्जर गेटों को बदला जाएगा। इसके लिए बैराज को करीब डेढ़ महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। सिंचाई विभाग ने बैराज ब्रिज को 7 मई से 15 जून तक बंद रखने का फैसला लिया है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को पत्र भेजकर डायवर्जन लागू करने की मांग की गई है। ट्रैफिक विभाग के मुताबिक, डायवर्जन आठ मई से लागू होगा, जो कि 45 दिनों तक रहेगा। इस दौरान वाहन सवारों दो अलग-अलग मार्गों से आवागमन कर सकेंगे।
दरअसल, लखनऊ में गोमती बैराज को अब हाईटेक बनाने की तैयारी चल रही है। गंगा बैराज की तर्ज पर यहां भी मैन्युअल सिस्टम खत्म कर कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके तहत बैराज परिसर में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां से सभी गेट एक क्लिक से खोले और बंद किए जा सकेंगे। परियोजना पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सभी गेटों की मोटरों को केंद्रीकृत सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे कंट्रोल रूम से ही पूरा संचालन संभव होगा। ि
इन रास्ते गुजर सकेंगे वाहन
-समतामूलक चौराहा से वाहन सवार 1090 चौराहे से बालू अड्डा से डालीबाग और भैंसाकुंड होकर जा सकेंगे।
-समतामूलक चौराहे से दाएं घूमकर 150 मीटर आगे बाएं ग्रीन कॉरिडोर और सीधे सर्वोदयनगर फ्लाईओबर व बंधा से जा सकेंगे।
-बैकुंठधाम की ओर से गोमतीनगर जाने वाले वाहन बालू अड्डा, 1090 चौराहा होकर समतामूलक के रास्ते से जा सकेंगे।
5 करोड़ होंगे खर्च, बारिश में बाढ़ से मिलेगी निजात
जानकारी के मुताबिक, गोमती बैराज पर लगे 9 गेटों में 4 गेट बदलने की मंजूरी मिली है, जिस पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे बाढ़ प्रबंधन और मजबूत होगा। कंप्यूटराइजेशन कंट्रोल सिस्टम से गोमती नदी के जल प्रबंधन में बड़ा सुधार होगा। बरसात के दौरान जलस्तर बढ़ने पर गेट तुरंत खोले जा सकेंगे, जिससे शहर के निचले इलाकों में जलभराव का खतरा कम होगा।
डेढ़ माह के लिए आवाजाही बंद करने की मांग की गई
एडीसीपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सिंचाई विभाग की ओर से गोमती बैराज पर डेढ़ माह के लिए आवाजाही बंद करने की मांग की गई थी। ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान आठ मई से 45 दिनों के लिए किया गया है। वाहन सवार गोमती बैराज के बजाए दो अन्य वैकल्पिक मार्गों से अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। इस तरह से आवागमन आसान रहेगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें