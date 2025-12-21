Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgoli ka javab goli after Bulandshahr Saharanpur an encounter in Ballia, four men injured in the legs simultaneously
गोली का जवाब गोली; बुलंदशहर, सहारनपुर के बाद बलिया में एनकाउंटर, एक साथ चार को किया लंगड़ा

गोली का जवाब गोली; बुलंदशहर, सहारनपुर के बाद बलिया में एनकाउंटर, एक साथ चार को किया लंगड़ा

संक्षेप:

यूपी में बुलंदशहर और सहारनपुर में एनकाउंटर के बाद बलिया में हाफ एनकाउंटर हुआ है। एक साथ चार बदमाशों को पैर में गोली मारने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चाहों आयुष हत्याकांड में नामजद थे। आयुष की बहन ने गोली का जवाब गोली से देने की चेतावनी दी थी। 

Dec 21, 2025 11:16 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, बलिया।
share Share
Follow Us on

यूपी में बुलंदशह, सहारनपुर के बाद बलिया में एनकाउंटर हुआ है। यहां पर एक साथ चार बदमाशों को गोली मारने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों उसी आयुष हत्याकांड के आरोपी हैं जिसकी छोटी बहन ने गोली का जवाब गोली से देने की चेतावनी देते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया था। कहा था कि अगर पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो वह खुद भाई के हत्यारों को गोली मारेगी। हालांकि पुलिस मुख्य आरोपी पवन सिंह को नहीं पकड़ सकी है। इन चारों की गिरफ्तारी से ठीक पहले मऊ में इसी कांड में आरोपी राबिन ने वीडियो बनाते हुए फिल्मी अंदाज में कोतवाली में सरेंडर किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

13 दिसंबर को राहुल यादव उर्फ आयुष यादव की उसके घर के पास ही गोली मार दी गई थी। लहूलुहान हालत में आयुष ने अपनी छोटी बहन को गोली मारने वालों का नाम भी बताया था। बाद में आयुष की वाराणसी के ट्रामा सेंटर में मौत हो गई थी। हत्याकांड के बाद बहन ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। यह भी कहा कि भाई पर पहले भी हमला हुआ लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया था। चेतावनी दी कि इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो वह खुद बंदूक उठाएगी और भाई के हत्यारों को गोली मारेगी। बहन का यह वीडियो खूब वायरल हुआ।

ये भी पढ़ें:गोली का जवाब गोली से देंगे, आयुष की छोटी बहन की सीधी चेतावनी, VIDEO हो रहा वायरल

इसी बीच शनिवार को रात पुलिस ने नामजद चार आरोपियों को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। चारों के पैर में गोली लगी है। चारों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एएसपी (उत्तरी) दिनेश कुमार शुक्ल ने बताया कि गश्त के दौरान चैनपुर गांव के पास पुलिस से बदमाशों का सामना हो गया। खुद को घिरता देख अपराधियों ने फायरिंग कर दी। जबाबी कार्रवाई में गोली लगने से नितिश, आशीष, दिलीप और राहुल गोली लगने से घायल हो गए। एएसपी के अनुसार उनका एक साथी आनन्द मौके से फरार हो गया। उसे बाद में पकड़ा गया। बदमाशों के कब्जे से लग्जरी कार, हत्या में प्रयुक्त बाइक, कट्टा-कारतूस बरामद हुआ है।