गोलगप्पा बना मुसीबत...महिला ने खाते समय खोला मुंह, बाद में बंद नहीं हुआ जबड़ा

संक्षेप: औरैया में ठेले पर गोलगप्पे खा रही महिला की जान पर बन आई। खाते-खाते उसका जबड़ा उतर आया। एक बार मुंह खुला तो बंद ही नहीं हुआ। देखते ही देखते सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसकी हालत गंभीर हो गई।

शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे गोलगप्पे खाने पसंद नहीं होंगे। ठेले और खोमचे ही नहीं शादी-बारातों में गोलगप्पे के स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। इनमें युवतियों और महिलाओं की तादाद कुछ ज्यादा ही रहती है, लेकिन टेस्ट के चक्कर में कभी-कभी यही गोलगप्पे मुसीबत भी बन जाते हैं। यूपी के औरैया से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। यहां ठेले पर गोलगप्पे खा रही महिला की जान पर बन आई। खाते-खाते उसका जबड़ा उतर आया। एक बार मुंह खुला तो बंद ही नहीं हुआ। देखते ही देखते सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसकी हालत गंभीर हो गई। आनन-फानन में उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि गोलगप्पे खाते समय ज्यादा मुंह खोलने से ऐसा हो सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिबियापुर के गौरी किशनपुर गांव निवासी वीरेंद्र सिंह की 42 वर्षीय पत्नी इंकिला देवी किसी काम से औरैया आई थीं। रविवार दोपहर को इंकिला सहेली के साथ इटावा रोड स्थित सरकारी अस्पताल के पास गोलगप्पे खाने पहुंचीं। जैसे ही इंकिला ने गोलगप्पा खाने के लिए मुंह खोला, अचानक उनका जबड़ा उतर गया। वह दर्द से बिलखने लगीं और काफी कोशिश के बाद भी मुंह बंद नहीं हुआ। हड़बड़ाई सहेली इंकिला को लेकर जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंची और भर्ती कराया। अस्पताल में मौजूद डॉ. मनोज कुमार और डॉ. शत्रुघ्न सिंह ने जबड़ा चढ़ाने का प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली।