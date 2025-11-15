Hindustan Hindi News
गोल्डन गर्ल अन्नू रानी 18 को बनेंगी दुल्हनिया, बॉक्सर साहिल संग मेरठ में लेंगी सात फेरे

Sat, 15 Nov 2025 08:57 PMDinesh Rathour मेरठ/सरधना
गोल्डन गर्ल व अर्जुन अवार्डी अन्नू रानी 18 नवंबर को दुल्हन बनेंगी। रोहतक के किक बॉक्सर साहिल के साथ 18 नवंबर को अन्नू रानी मेरठ के फार्म हाउस में सात फेरे लेंगी। 19 नवंबर को रोहतक के बैंक्वेट हॉल में रिसेप्शन पार्टी होगी। शादी की तैयारी शुरू हो गई हैं। शुरुआत 17 नवंबर को मेहंदी और हल्दी की रस्म से होगी। गोल्डन गर्ल अन्नू रानी रोहतक के नेशनल किक बॉक्सर साहिल के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहीं हैं। 18 नवंबर को दोनों सात फेरे लेंगे। बहादुरपुर गांव में अन्नू के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि अन्नू रानी सामान्य तरीके से एक रुपया और एक अंगूठी के साथ शादी करने जा रहीं हैं। उनका मानना है कि शादी समारोह साधारण होना चाहिए। किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। शादी तो दो परिवारों का मिलन है।

सरधना के बहादरपुर गांव की रहने वाली अन्नू रानी ने भाला फेंक में देश को तमाम मेडल दिलाने का काम किया है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अन्नू रानी अब जिंदगी की नई पारी की शुरुआत रोहतक निवासी नेशनल किक बॉक्सर साहिल के साथ शुरू करने जा रही हैं। दोनों परिवार की सहमति के बाद रिश्ता जुड़ा तो शादी की तारीख भी तय कर दी गई।

परिजनों ने बताया कि 18 नवंबर को अन्नू और साहिल की शादी होने जा रही है। गांव के पास स्थित एक विवाह मंडप में शादी समारोह होना है। अन्नू रानी बेहद सादगी के साथ विवाह के बंधने में बंधने जा रही हैं। शादी में चंद दिनों का समय शेष रह गया है। इसलिए दोनों के घरों में शादी की शहनाई गूंजनी शुरू हो गई हैं। शादी की रस्में भी दोनों घरों में शुरू हो गई हैं। अन्नु की शादी को लेकर परिवार व गांव वालों में खुशी का माहौल है।

मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को रिसेप्शन का दिया न्योता

मेरठ में अन्नू रानी और साहिल की शादी की तैयारी है तो वहीं रोहतक में रिसेप्शन की तैयारी है। शादी बिल्कुल सादगी से होगी। रिसेप्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया को भी न्योता दिया गया है। परिजनों के अनुसार 17 नवंबर को मेरठ में मेहंदी और हल्दी है। 18 नवंबर को इकलौता गांव के बैंकट हॉल में शादी होगी। रिसेप्शन रोहतक में होगा।

