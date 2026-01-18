करोड़ों का सोना, चांदी का मुकुट और एक अनोखी कसम! संगम तट पर 'गूगल गोल्डन बाबा' का जलवा

संक्षेप: प्रयागराज माघ मेले में योगी-तपस्वी और कल्पवासी अपनी साधना में लीन हैं तो वहीं कुछ बाबा अपने हाव-भाव और रहन-सहन से चर्चा में हैं। इन्हीं में से एक हैं गूगल गोल्डन बाबा। सिर से पांव तक सोने-चांदी के आभूषणों से लदे बाबा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

संगम की रेती पर लगे माघ मेले में योगी-तपस्वी और कल्पवासी अपनी साधना में लीन हैं तो वहीं कुछ बाबा अपने हाव-भाव और रहन-सहन से चर्चा में हैं। इन्हीं में से एक हैं गूगल गोल्डन बाबा। सेक्टर दो में बंधवा हनुमान मंदिर के पास शिविर में प्रवास कर रहे सिर से पांव तक सोने-चांदी के आभूषणों से लदे गूगल गोल्डन बाबा बरबस ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। कानपुर से आए मनोज आनंद उर्फ गूगल गोल्डन बाबा चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं और चांदी के गिलास में ही पानी भी पीते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

उनके दोनों हाथों में सोने के कंगन और चेन, पांचों उंगलियों में सोने की अंगूठियां, जिन पर अलग-अलग देवी-देवताओं की छोटी-छोटी आकृति बनी हैं। सिर पर चांदी का मुकुट है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी हुई है। गले में सोने और चांदी का शंख, स्वर्णजड़ित रुद्राक्ष की मालाएं हैं। पहले वह लगभग पांच लाख रुपये कीमत की चांदी की चप्पल पहनते थे, लेकिन अब संकल्प लिया है कि जब तक योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक वह चप्पल नहीं पहनेंगे।

बाबा अब तक यूपी के सभी जिलों में घूम चुके है। बाबा पिछले आठ सालों से मेले में आते है और यहां अनुष्ठान करते है। अपने साथ सोने के लड्डू गोपाल लेकर आए गूगल गोल्डन बाबा के पास करोड़ों रुपये का सोना है, जिसे वह पिछले करीब 20 वर्षों से धारण किए हुए हैं। सोना पहनने की वजह पूछने पर गोल्डन बाबा कहते हैं, ‘मैं क्षत्रिय हूं, हमारे पूर्वज भी सोना पहनते थे। सोना शौर्य और समृद्धि का प्रतीक रहा है, इसलिए मैं भी सोना धारण करता हूं।’ माघ मेला के दौरान वह अनुयायियों के साथ प्रतिदिन पूजा पाठ, दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं।