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35 करोड़ के भ्रष्टाचारी ARTO ललित का खजाना देख विजिलेंस के भी होश उड़े, टीम को 1 लाख का इनाम

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी की राजधानी लखनऊ में रिटायर्ड एआरटीओ के घर पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ललित कुमार के घर पर खजाना देखकर विजिलेंस टीम के भी होश उड़ गए। 

35 करोड़ के भ्रष्टाचारी ARTO ललित का खजाना देख विजिलेंस के भी होश उड़े, टीम को 1 लाख का इनाम

यूपी के रिटायर्ड एआरटीओ ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर बुधवार को सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 35 करोड़ के भ्रष्टाचारी ARTO ललित का खजाना देख कर विजिलेंस टीम के भी होश उड़ गए। छापेमारी के दौरान घर में 13 किलो सोना और 9 किलो चांदी और कैश लगभग 01 करोड़ 62 लाख बरामद हुए। इसके अलावा सोने व चाँदी के बिस्किट, सोने, चाँदी व हीरे के बेशकीमती आभूषण आदि भी बरामद हुए। कुल मिलाकर 35 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ। उधर, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और डीजी विजिलेंस राजीव कृष्ण ने छापेमारी करने वाली टीम को एक लाख का इनाम का ऐलान किया है।

विजिलेंस ने पिछले वर्ष आगरा से सेवानिवृत्त हुए आरोपी ललित कुमार के आवास पर मंगलवार को छापा मारकर छानबीन शुरू की थी, जो बुधवार दोपहर तक चली। छापेमारी में आरोपी की लगभग 35 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति सामने आई है। घर से कई संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। जांच में काली कमाई का आंकड़ा और बढ़ सकता है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कार्रवाई करने वाली विजिलेंस टीम को एक लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है।

विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार आगरा के तत्कालीन एएआरटीओ ललित कुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में वर्ष 2024 में कानपुर एंटी करप्शन थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शासन के निर्देश पर मामले की जांच विजिलेंस लखनऊ सेक्टर की टीम जांच कर रही है। विवेचना के दौरान भ्रष्टाचार के साक्ष्य जुटाए जाने के बाद कोर्ट से अनुमति लेकर आरोपी ललित कुमार के लखनऊ में चंद्रलोक कालोनी, अलीगंज स्थित आवास पर छापेमारी की गई। इस दौरान आरोपी के आवास से नकदी, सोने व चांदी के बिस्किट, सोना-चांदी व हीरे के बेशकीमती आभूषण व अन्य कीमती सामान बरामद हुआ।

लखनऊ, नोएडा, रायबरेली व बाराबंकी में 13 करोड़ की संपत्तियां

- अलीगंज, लखनऊ में आवास

- अलीगंज में सी-145, सेक्टर-ई स्थित आवासीय भूखंड

- मोहल्ला भरगवां कला, बालकगंज में आवासीय भूखंड

- अलीगंज के बरारी टोला में आवासीय भवन

- कल्ली पश्चिम, मोहनलालगंज में आवासीय भूखंड

- मोहनलालगंज परगना स्थित कृषि भूमि

- ग्राम बेहरिया, मोहनलालगंज में कृषि भूमि

- इस्माइलगंज में आवासीय भूखंड

- इंदिरानगर योजना में आवासीय भूखंड

- अंसल एपीजीओ, लखनऊ में फ्लैट बुकिंग

- माईसिटी इन्कटेक नोएडा में फ्लैट बुकिंग

-आशियाना सिटी मीठो, नोएडा में फ्लैट बुकिंग

- ग्राम जीतूपुरवा, बाराबंकी में कृषि भूमि

- ग्राम जीतूपुरवा, बाराबंकी में कृषि भूमि

-ग्राम सहरो कोटी नूर मार्केट रायबरेली में कृषि भूमि

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दो कार व रिवाल्वर समेत यह भी बरामद

छापेमारी में आरोपी के घर से एक इनोवा व आई-20 कार, रिवाल्वर, विभिन्न बैंकों, पोस्ट आफिस, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपोजिट आदि में लगभग एक करोड़ रुपये से भी अधिक के निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए।

घर की साज-सज्जा में खर्च किए करोड़ों

विजिलेंस ने आरोपी अधिकारी के घर में साज-सज्जा व घरेलू उपकरण में किए गए खर्च की भी लिखापढ़ी की है। इनमें करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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