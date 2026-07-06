राम मंदिर में ही सुरक्षित है सोने की रामचरित मानस, ट्रस्ट का दावा, फोटो जारी की

राम मंदिर से सोने की रामचरित मानस गायब होने की विवाद थमता दिख रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने रामचरित मानस की फोटो जारी कर इसके सुरक्षित होने का दावा किया है। पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने इसे दान करने और गायब होने का आरोप लगाया था।

राम मंदिर से सोने की रामचरित मानस गायब होने के आरोपों को जन्मभूमि ट्रस्ट ने खारिज करते हुए दावा किया कि वह सुरक्षित है। रविवार को ट्रस्ट की तरफ से उसकी फोटो भी जारी की गई। करीब पांच करोड़ की कीमत वाली सोने की रामचरित मानस पूर्व आईएएस और केंद्र सरकार में गृह सचिव रहे एस. लक्ष्मी नारायण ने दान की थी। शनिवार को आईएएस अधिकारी ने मंदिर से रामचरित मानस के गायब होने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बारे में चंपत राय से पूछा भी गया तो सही जवाब नहीं मिला था।

पूर्व आईएएस के पांच करोड़ की स्वर्ण जड़ित रामचरित मानस गायब होने के आरोपों पर रविवार को ट्रस्ट की तरफ से बताया गया कि यह सुरक्षित रखी है। कथित तौर पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि स्वर्ण की श्री रामचरितमानस कुछ दिन तक गर्भ गृह के पास रखी थी। इसके बाद उसे मंदिर परिसर में ही बने कोठार में सुरक्षित रख दिया गया है। पूर्व आईएएस जब भी चाहें यहां आकर उसे देख सकते हैं।

क्या है पूर्व आईएएस का आरोप पूर्व गृह सचिव एस. लक्ष्मी नारायण ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी दिवंगत मां की इच्छा पूरी करने के लिए उनके गहनों को गलवाकर स्वर्ण रामचरितमानस तैयार कराई और उसे रामलला को समर्पित करने के उद्देश्य से अयोध्या लाकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा था। उनका आरोप था कि आज तक उन्हें न तो उस भेंट की कोई रसीद दी गई और न ही उसके संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी मिली।

कुछ समय तक की गई पूजा, फिर गायब उन्होंने बताया कि आठ अप्रैल 2024 को रामनवमी से पहले अयोध्या पहुंचकर उन्होंने यह स्वर्ण रामचरितमानस रामलला को समर्पित करने के लिए मंदिर प्रशासन को सौंप दी। पहले लगातार राममंदिर में रखकर उसकी पूजा की गई। दिल को सुकून मिला। पूर्व गृह सचिव का आरोप है कि तीन-चार महीने बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनके द्वारा भेंट की गई स्वर्ण रामचरितमानस वहां उपलब्ध नहीं है। इसके बाद उन्होंने कई बार फोन, पत्र और व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

चंपत राय से भी मुलाकात कर पूछा था उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने चंपत राय से भी मुलाकात की। एस. लक्ष्मी नारायण का कहना है कि उन्होंने 10-12 पत्र लिखे, कई बार अयोध्या जाकर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें न तो भेंट की कोई रसीद दी गई और न ही यह बताया गया कि उनकी स्वर्ण रामचरितमानस कहां है। उनका कहना है कि अब उन्हें अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

अपमानजनक रहा रवैया लक्ष्मी नारायण ने टीवी इंटरव्यू में बताया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का अपमानजनक व्यवहार रहा। जब वह पहली बार इस संबंध में जानकारी लेने अयोध्या पहुंचे तो उन्हें करीब नौ घंटे तक बाहर इंतजार कराया गया। मुलाकात होने पर चंपत राय ने उनसे कहा, ‘मेरे पास बहुत सारे सोने-चांदी के आभूषण आते हैं, क्या मैं सबका डिस्प्ले करता फिरूं’। पूर्व गृह सचिव का कहना है कि उन्होंने बार-बार अनुरोध किया कि यह स्वर्ण रामचरितमानस उनके जीवन की पूरी कमाई है। उसे किसी उचित स्थान पर प्रदर्शित कर दिया जाए। मगर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया

श्रीकृष्ण जन्मभूमि को श्रीमद्भागवत गीता की स्वर्ण प्रति भेंट इस बीच पूर्व आईएएस एस. लक्ष्मी नारायण ने दावा किया है कि उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि को भी श्रीमद्भगवद्गीता की बहुमूल्य स्वर्ण प्रति भेंट समर्पित की थी। नारायण के अनुसार, उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता के सभी 18 अध्यायों के लगभग 18,000 श्लोक स्वर्ण पत्रों (सोने की पत्तियों) पर अंकित कराकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि को भेंट किए थे। उस समय श्रीकृष्ण जन्मभूमि के सचिव कपिल शर्मा ने इस समर्पण को विधिवत स्वीकार किया था और इसकी रसीद भी जारी की गई थी।