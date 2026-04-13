बिजली के प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड कराने जा रहे तो ध्यान दें, बिल में जोड़े जाएंगे ये रुपए

जब उपभोक्ताओं यहां लगे पुराने पोस्टपेड मीटरों को स्मार्ट मीटरों में बदला गया था तो केस्को में जमा सिक्योरिटी मनी को नए लगे स्मार्ट मीटरों के आए बिल में कम कर समायोजित कर दिया गया था। एक से दो महीने तक स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड रखा गया था। फिर उसे ऑनलाइन ही प्रीपेड कर दिया गया था।

UP News: ऊर्जा मंत्रालय के स्मार्ट मीटरों को लगाने के नियम में प्रीपेड की शर्त हटा लेने से केस्को ने पोस्टपेड मीटरों को प्रीपेड में बदलने पर फिलहाल रोक लगा दी है। विद्युत नियामक आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे लेकिन उसकी प्रीपेड या पोस्टपेड उपभोक्ताओं की मर्जी पर निर्भर करेगी। अभी यूपीपीसीएल ने एसओपी जारी नहीं की है। स्मार्ट मीटरों को दोबारा पोस्टपेड करने में सिक्योरिटी मनी जमा कराई जाएगी। सिक्योरिटी मनी के ये रुपए उपभोक्ताओं से बिल में जोड़कर लिए जाएंगे।

स्मार्ट मीटर बदले थे तो बिल में कम की गई थी सिक्योरिटी मनी अधिकारियों का कहना है कि जब उपभोक्ताओं के परिसरों में लगे पुराने पोस्टपेड मीटरों को स्मार्ट मीटरों में बदला गया था तो केस्को में जमा सिक्योरिटी मनी को नए लगे स्मार्ट मीटरों के आए बिल में कम कर समायोजित कर दिया गया था। एक से दो महीने तक स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड रखा गया था और फिर उसे ऑनलाइन ही प्रीपेड कर दिया गया था। यूपीपीसीएल को चिंता इस बात की है कि जब स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड किया गया तो पोस्टपेड के आखिरी बिल भुगतान से मीटर के प्रीपेड होने तक जो बिजली खर्च की, उसे उपभोक्ता देने में भ्रमित हो रहे हैं। यह वही बिल है जो एरियर बकाया में प्रदर्शित हो रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि निगेटिव बैलेंस को रीचार्ज कराने के बाद भी बिजली नहीं आती है। जबकि हर रीचार्ज से केस्को एरियर बकाया 10 से 25 प्रतिशत काटता है।

अब बिल बढ़कर आएगा तो फिर उपभोक्ता करेंगे हंगामा यूपीपीसीएल के अफसरों ने बताया कि अभी प्रीपेड उपभोक्ता एरियर बकाया चुकाने में कम हो रही रीचार्ज राशि पर हंगामा कर रहे हैं। जब प्रीपेड से मीटरों को पोस्टपेड किया जाएगा तो बिल से वापस की गई जमानत राशि दोबारा बिल में जोड़ी जाएगी। जमानत राशि औसत डेढ़ महीने का औसत बिजली का बिल के बराबर जमा होती है। इसलिए केस्को ने पोस्टपेड को प्रीपेड करने से तो रोक लगा दिया है लेकिन प्रीपेड को वापस पोस्टपेड करने में यूपीपीसीएल की गाइडलाइंस का इंतजार कर रहा है।