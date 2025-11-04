Hindustan Hindi News
वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं, बिहार जाने के सवाल पर बोले आजम; सपा ने बनाया है स्टार प्रचारक

संक्षेप: आजम खान को समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया है। बिहार चुनाव में वह प्रचार को जाएंगे या नहीं, यह पूछे जाने पर आजम खान ने कहा कि बिहार में जंगलराज है। वहां अकेले जाना ठीक नहीं है। उन्होंने एक बार फिर अपनी सुरक्षा को लेकर नाराजगी जताई। 

Tue, 4 Nov 2025 09:04 AMAjay Singh संवाददाता, रामपुर
सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान ने एक बार फिर अपनी सुरक्षा को लेकर नाराजगी जताई है। आजम ने एक निजी चैनल पर कहा कि बिहार में जंगलराज है, वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं।

आजम खान बिहार चुनाव के लिए सपा द्वारा स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। बिहार चुनाव में वह प्रचार को जाएंगे या नहीं, यह पूछे जाने पर आजम खान ने कहा कि बिहार में जंगलराज है। वहां अकेले जाना ठीक नहीं है। उन्होंने एक बार फिर अपनी सुरक्षा को लेकर नाराजगी जताई। कहा कि हमने पहले भी कहा था कि पूरी सुरक्षा दी जाए, नहीं दी गई, खैर छोड़िए उन बातों को।उन्होंने कहा कि जो बात वहां जाकर मैं कहता, वह आपके माध्यम से बिहार पहुंच जाएगी। मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं कि वे इत्तेहाद रखें, तक्सीम न हों। तक्सीम करने वाली ताकतों को सबक सिखाएं। देखें कि खुले हाथ में ताकत होती है या फिर बंद मुट्ठी में। उन्होंने कहा कि अवाम से अपील है कि जंगलराज का खात्मा करें और जम्हूरियत को बचाएं। हम चाहते हैं कि मुल्क बचे, नफरत मिटे, इंसानियत जिंदा रहे।

सेना पर विवादित बयान मामले में सुनवाई टली

सपा नेता आजम खान के खिलाफ सेना पर विवादित बयान के मामले में सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज मुकदमें में सोमवार को सुनवाई टल गई। अब इस केस में 17 नवंबर को सुनवाई होगी।

शत्रु संपत्ति प्रकरण में सुनवाई 19 को

सपा नेता आजम खान के खिलाफ अजीमनगर थाने में दर्ज शत्रु संपत्ति के केस में सुनवाई सोमवार को टल गई। इस केस की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

आजम और एसटी हसन की मुलाकात का इंतजार बढ़ा

उधर आजम खान और पूर्व सांसद डॉ. एस.टी. हसन की मुलाकात फिलहाल इंतज़ार एक बार फिर लंबा होता दिख रहा है। जेल से रिहाई के बाद न तो डॉ. हसन उनसे मिलने गए और न ही आज़म ख़ां मुरादाबाद दौरे पर उनसे मिले। सपा मुखिया अखिलेश यादव के रामपुर दौरे से पहले दोनों नेताओं के रिश्तों में जमी बर्फ भले ही बयानों में पिघलती दिखी हो, लेकिन ज़मीनी तौर पर ऐसा कोई नज़ारा नहीं दिखा। दरअसल, बीते लोकसभा चुनाव में डॉ. एस.टी. हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को दिया गया था। डॉ. हसन का मानना था कि इसके पीछे आज़म ख़ां की सिफारिश काम कर गई थी। इसी कारण दोनों के रिश्तों में आई खटास जगज़ाहिर हो गई थी। डॉ. हसन ने कई बार मीडिया के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा था, मेरा टिकट क्यों कटा था? मेरा क्या कसूर था? और टिकट किसे दिलवाया गया, ये सबको मालूम है।

जेल से रिहा होकर रामपुर लौटे आज़म ख़ान से जब मीडिया ने डॉ. हसन की नाराज़गी पर सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था, जब मैं मुरादाबाद जाऊंगा, तो वे (डॉ. एस.टी. हसन) मुझे लेने घर के बाहर आएंगे। रविवार को आज़म ख़ान मुरादाबाद पहुंचे और बिलारी विधायक फहीम इरफान के रिश्तेदार तथा पूर्व विधायक कुंदरकी मोहम्मद रिज़वान के यहाँ शोक संवेदना प्रकट की। इसके अलावा वे सपा के दिवंगत नेता डॉ. ए.के. सिंह के परिजनों से भी मिले। कयास लगाए जा रहे थे कि वे डॉ. एस.टी. हसन से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों नेताओं की मुलाकात का इंतज़ार अभी भी जारी है। रविवार को डॉ. एस.टी. हसन शहर में नहीं थे। सोमवार को भी वे बाहर ही रहे। फोन पर उन्होंने बताया, अभी मैं शहर में नहीं हूँ। मुझे आज़म ख़ान के मुरादाबाद आने की कोई सूचना नहीं मिली।

