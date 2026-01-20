Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsGoing bath while riding chariot against scriptures Rambhadracharya on Avimukteshwaranand case
रथ पर सवार होकर स्नान करने जाना शास्त्र के विरुद्ध, अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर भड़के रामभद्राचार्य

रथ पर सवार होकर स्नान करने जाना शास्त्र के विरुद्ध, अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर भड़के रामभद्राचार्य

संक्षेप:

जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि प्रयागराज में संगम स्नान करने जाते समय शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो विवाद हुआ, उसके बारे में वह (शंकराचार्य) जानें और सरकार जाने।

Jan 20, 2026 09:21 pm ISTDinesh Rathour चित्रकूट
रथ पर सवार होकर गंगा स्नान को जा रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अब जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भड़क गए। उन्होंने इसे शास्त्र विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में संगम स्नान करने जाते समय शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो विवाद हुआ, उसके बारे में वह (शंकराचार्य) जानें और सरकार जाने। लेकिन शंकराचार्य को रथ पर बैठकर स्नान करने नहीं जाना चाहिए था। वह खुद ही शास्त्र के विरुद्ध रथ पर सवार होकर स्नान करने जा रहे थे।

तुलसी पीठाधीश्वर ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हम लोग खुद स्नान करने के लिए पैदल जाते हैं। शास्त्र विरुद्ध काम करने वालों को सुख, शांति और गति नहीं मिलेगी। इसलिए शास्त्र के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने काशी के मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों के तोड़े जाने के मामले में कहा कि स्थापित मूर्तियां नहीं तोड़ी जानी चाहिए, हो सकता है जनता की सुविधा के लिए उस क्षेत्र को बढ़ा रहे हों। इस मामले में उन्होंने जानकारी कराई है। वहां पर प्रमाणित मूर्तियां नहीं तोड़ी गई हैं।

रामभद्राचार्य से मिले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री

बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोमवार देर शाम धर्मनगरी चित्रकूट स्थित तुलसीपीठ पहुंचे। यहां अपने गुरु जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। धीरेन्द्र शास्त्री के चित्रकूट पहुंचने पर काफी संख्या में लोग तुलसी पीठ पहुंच गए। हालांकि कुछ देर रुकने बाद वह वापस बांदा के लिए रवाना हो गए।

क्या है पूरा मामला

मौनी अमावस्या के दिन पहिया लगी पालकी से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम स्नान के लिए जा रहे थे तो पुलिस-प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था। इससे गुस्साए अविमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए ही लौट गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके दर्जनभर से अधिक शिष्यों को पुलिस अफसरों ने जमकर पीटा था। उन्हें पुलिस के लोगों ने संगम तट से हटा दिया और जहां छोड़ा है, वो वहीं रहेंगे। अपने शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके जवाब में मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने प्रेसवार्ता कर स्पष्ट किया था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान से नहीं बल्कि पहिया लगी पालकी से स्नान के लिए जाने से रोकते हुए पैदल स्नान करने के लिए जाने का आग्रह किया गया था।

शंकराचार्य लिखने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भेजा गया नोटिस

मौनी अमावस्या के दिन पहिया लगी पालकी से संगम स्नान के लिए जाने से रोकने पर हुए विवाद के बीच प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं मेलाधिकारी ऋषिराज की ओर से जारी नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उनसे 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि वे अपने नाम के आगे शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कर अपने को ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रचारित-प्रसारित कैसे कर रहे हैं? नोटिस में सुप्रीम कोर्ट की अपील संख्या 3011/2020 का जिक्र करते हुए कोर्ट के 14 अक्तूबर 2022 के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि उक्त अपील में अद्यतन स्थिति के रूप में कोई भी अन्य आदेश पारित नहीं हुआ है तथा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रश्नगत अपील निस्तारित नहीं कर दिया जाता है तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है कि कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं किया गया है। कहा गया है कि इसके बाद भी आपने माघ मेला स्थित शिविर में लगाए गए बोर्ड पर स्वंय को ज्योतिष्पीठ का शंकराचार्य घोषित/प्रदर्शित किया है, इस कृत्य/प्रदर्शन से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना दर्शित हो रही है।

