पैसा कहीं नहीं जाएगा, भगवान स्वयं.’, राममंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले बाबरी के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी ने कहा कि भगवान का पैसा कहीं नहीं जाएगा, भगवान स्वयं अपने पैसे को ढूंढ लेंगे। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है।

Ayodhya Ram mandir : यूपी के अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर जांच की मांग के बीच बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी ने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर भरोसा जताते हुए कहा कि जांच पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से होनी चाहिए तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इकबाल अंसारी ने कहा कि भगवान का पैसा कहीं नहीं जाएगा, भगवान स्वयं अपने पैसे को ढूंढ लेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश की तरह उनकी भी यही मांग है कि जांच निष्पक्ष हो, दोषियों की पहचान की जाए और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसे समय में इकबाल अंसारी का यह बयान भी चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें उन्होंने आस्था, जवाबदेही और पारदर्शिता को समान रूप से महत्वपूर्ण बताया है।

इकबाल अंसारी ने कहा कि राम मंदिर का चढ़ावा केवल धनराशि का विषय नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा मामला है। देशभर के लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार आर्थिक सहयोग दिया है, इसलिए चढ़ावे के प्रत्येक रुपये की जवाबदेही तय होना आवश्यक है।

सच्चाई सामने आना और जिम्मेदार लोगों की पहचान होना बेहद जरूरी उन्होंने कहा कि यदि चढ़ावे की राशि में किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता हुई है तो यह पता लगाया जाना चाहिए कि कथित रूप से धन कहां गया, किसने उसे छिपाया और पूरी प्रक्रिया में किसकी क्या भूमिका रही। उनके अनुसार सच्चाई सामने आना और जिम्मेदार लोगों की पहचान होना बेहद जरूरी है।

तीन सदस्यीय एसआईटी टीम ने जांच शुरू की दरअसल, योगी सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। सोमवार टीम ने जांच शुरू कर दी है। टीम राम मंदिर भी पहुंची। यह दल तीर्थ क्षेत्र में दानपात्रों को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की जांच कर शासन को अपनी रिपोर्ट देगा। लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज किरण एस. तथा विशेष सचिव (वित्त) नील रतन कुमार को एसआईटी का सदस्य बनाया गया है।