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पैसा कहीं नहीं जाएगा, भगवान स्वयं.’, राममंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले बाबरी के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर बाबरी मस्जिद  के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी ने कहा कि भगवान का पैसा कहीं नहीं जाएगा, भगवान स्वयं अपने पैसे को ढूंढ लेंगे। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। 

पैसा कहीं नहीं जाएगा, भगवान स्वयं.’, राममंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले बाबरी के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी

Ayodhya Ram mandir : यूपी के अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर जांच की मांग के बीच बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी ने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर भरोसा जताते हुए कहा कि जांच पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से होनी चाहिए तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इकबाल अंसारी ने कहा कि भगवान का पैसा कहीं नहीं जाएगा, भगवान स्वयं अपने पैसे को ढूंढ लेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश की तरह उनकी भी यही मांग है कि जांच निष्पक्ष हो, दोषियों की पहचान की जाए और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसे समय में इकबाल अंसारी का यह बयान भी चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें उन्होंने आस्था, जवाबदेही और पारदर्शिता को समान रूप से महत्वपूर्ण बताया है।

इकबाल अंसारी ने कहा कि राम मंदिर का चढ़ावा केवल धनराशि का विषय नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा मामला है। देशभर के लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार आर्थिक सहयोग दिया है, इसलिए चढ़ावे के प्रत्येक रुपये की जवाबदेही तय होना आवश्यक है।

सच्चाई सामने आना और जिम्मेदार लोगों की पहचान होना बेहद जरूरी

उन्होंने कहा कि यदि चढ़ावे की राशि में किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता हुई है तो यह पता लगाया जाना चाहिए कि कथित रूप से धन कहां गया, किसने उसे छिपाया और पूरी प्रक्रिया में किसकी क्या भूमिका रही। उनके अनुसार सच्चाई सामने आना और जिम्मेदार लोगों की पहचान होना बेहद जरूरी है।

तीन सदस्यीय एसआईटी टीम ने जांच शुरू की

दरअसल, योगी सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। सोमवार टीम ने जांच शुरू कर दी है। टीम राम मंदिर भी पहुंची। यह दल तीर्थ क्षेत्र में दानपात्रों को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की जांच कर शासन को अपनी रिपोर्ट देगा। लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज किरण एस. तथा विशेष सचिव (वित्त) नील रतन कुमार को एसआईटी का सदस्य बनाया गया है।

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गौरतलब है कि अयोध्या स्थित तीर्थ क्षेत्र में दान पात्रों को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को गंभीरता से लेते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विशेष जांच दल गठित किए जाने का अनुरोध किया था। ट्रस्ट के अनुसार, अफवाहों पर रोक लगाने और मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए इसकी गहन जांच आवश्यक है। यह तीर्थ क्षेत्र की छवि और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की गहरी साजिश है, जिसका पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रस्ट के इस अनुरोध को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से तीन वरिष्ठ अधिकारियों के विशेष जांच दल का गठन किया है। यह टीम पूरे प्रकरण की गहन छानबीन कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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