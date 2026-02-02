लक्ष्य बड़ा है और समय कम, अनुप्रिया पटेल ने पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर दिए जीत के मंत्र

संक्षेप: अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं को यूपी पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर जीत के मंत्र दिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आवाहन किया कि अब समय कम है और लक्ष्य बड़ा है। ऐसे में वह गांव-गांव और बूथ-बूथ जाकर पार्टी के प्रचार में जुटें।

पंचायत व विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर सोमवार को अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अनुप्रिया पटेल ने यूपी पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आवाहन किया कि अब समय कम है और लक्ष्य बड़ा है। ऐसे में वह गांव-गांव और बूथ-बूथ जाकर पार्टी के प्रचार में जुटें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राजधानी स्थित पार्टी के कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक में अनुप्रिया ने पार्टी पदाधिकारियों से दो टूक कहा कि समय रहते ही सभी कील-कांटे दुरुस्त कर आगे आ रहे पंचायत और विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटें। चुनाव में बड़ी सफलता तभी मिलेगी जब पार्टी का विचार, पार्टी का झंडा हर गांव और हर बूथ पर पहुंचेगा। हर जिले में ग्राम पंचायत व बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से पदाधिकारी समन्वय बनाएं और अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करें। संगठन को मजबूत कर लोगों को बड़ी संख्या में पार्टी से जोड़ने का काम तेजी से किया जाए।