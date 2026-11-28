आठ साल से गर्दन में फंसा था कांच, कानपुर में डॉक्टरों ने कर दिया कमाल, पांच घंटे की सर्जरी कर निकाला
यूपी के कानपुर में डॉक्टरों ने कमाल कर दिया। गर्दन में फंसा कांच का टुकड़ा पांच घंटे की कड़ी सर्जरी करके निकाल दिया। यह कमाल हैलट के डॉक्टरों ने करके दिखाया है।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। गर्दन में कांच का टुकड़ा धंसा हो और आठ साल तक कोई सामान्य जिंदगी जीता रहे, यह हैरान करने वाला है। फतेहपुर निवासी 29 वर्षीय युवक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आठ साल पहले सड़क हादसे में ऑटो का कांच गर्दन के पिछले हिस्से में धंस गया था। स्थानीय अस्पताल में ऑपरेशन हुआ और कांच का टुकड़ा निकालने की बात कहकर घर भेज दिया गया, लेकिन गर्दन के भीतर तीन सेंटीमीटर का कांच का टुकड़ा नसों के बीच छिपा रह गया। दो बार ऑपरेशन के बाद भी नहीं निकल सका। अब कानपुर के हैलट पीजीआई में पांच घंटे की जटिल सर्जरी कर डॉक्टरों ने उसे बाहर निकाला।
खागा निवासी अनूप की परेशानी दो साल पहले फिर बढ़ी। गर्दन के उसी हिस्से में संक्रमण हुआ तो दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ा। इस दौरान भी कांच का टुकड़ा मिला, लेकिन भीतर गहराई में फंसा कांच का हिस्सा नहीं निकल सका। इसके बाद करीब दो महीने पहले गर्दन मोड़ने और घुमाने में परेशानी होने लगी। चक्कर आने के साथ चलने में दिक्कत होने लगी। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें हैलट पीजीआई लेकर पहुंचे।
एमआरआई और सीटी स्कैन में सामने आई हकीकत
हैलट में न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने अनूप की एमआरआई और सीटी स्कैन कराया। जांच में गर्दन के भीतर स्पाइनल कॉर्ड के पास नुकीली चीज फंसी दिखाई दी। इसके बाद सर्जरी का फैसला लिया गया। न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष सिंह और डॉ. सौरभ सिंह की टीम ने करीब पांच घंटे तक ऑपरेशन किया। माइक्रोस्कोप की मदद से नसों के गुच्छे में बुरी तरह फंसे तीन सेंटीमीटर के कांच के टुकड़े को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला।
जरा सी चूक से हो सकता था लकवा
डॉ. मनीष सिंह ने बताया कि कांच का टुकड़ा नसों के गुच्छे में बुरी तरह फंसा था। पहले हुए दोनों ऑपरेशन में ऊपर की तरफ मौजूद कांच का हिस्सा ही निकाला जा सका था। इस बार चुनौती नसों को नुकसान पहुंचाए बिना गहराई में फंसे टुकड़े को निकालने की थी। जरा सी चूक से युवक लकवाग्रस्त हो सकता था। माइक्रोस्कोप की मदद से बेहद सावधानीपूर्वक सर्जरी की गई। फिलहाल ऑपरेशन सफल रहा है और युवक की हालत पूरी तरह ठीक है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
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