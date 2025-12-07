Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsGive Kashi Mathura with love otherwise we will take it just like we took Ayodhya said storyteller Devkinandan
काशी-मथुरा प्यार से दे दो नहीं तो जैसे अयोध्या लिया है वैसे ही... कथावाचक देवकीनंदन के तीखे तेवर

काशी-मथुरा प्यार से दे दो नहीं तो जैसे अयोध्या लिया है वैसे ही... कथावाचक देवकीनंदन के तीखे तेवर

संक्षेप:

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर मथुरा में तीखे शब्दों में कहा है कि काशी-मथुरा प्यार से दे दो नहीं तो जैसे अयोध्या लिया है वैसे ही लेकर रहेंगे। देवकीनंदन ठाकुर ने ये बयान वीएचपी के शौर्य यात्रा के दौरान दी।

Dec 07, 2025 09:30 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा
यूपी के मथुरा में विश्व हिंदू परिषद की ओर से शौर्य यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मंच से संबोधित भी किया। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि काशी-मथुरा प्यार से दे दो नहीं तो जैसे अयोध्या लिया है वैसे ही लेकर रहेंगे। देवकीनंदन ठाकुर का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीएचपी की शौर्य यात्रा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, 'हमें किसी विचारधारा से कोई परेशानी नहीं है लेकिन अगर बाबर की बात करोगे तो वहां भेज दिए जाओगे जहां से बाबर आया था या वहां भेज दिया जाएगा जहां अभी बाबर है। बाबर के चाहने वालों को भारत में कोई स्थान नहीं है। यहां कलाम और बनकर रहिए। हम आपको गले लगाएंगे।' देवकीनंदन ठाकुर ने आगे कहा, 'हमारे लोग कहते हैं कि देश के गद्दारों को...इस पर लोगों ने हुंकार भरा और कहा, 'गोली मारो सालों को।'

हालांकि देवकीनंदन ने सफाई देते हुए कहा कि बीच की लाइन तुम लोगों ने बोला है। मैं बस इतना कहूंगा हूं कि बाबर देश के लिए शत्रु था, भारत ने सिर्फ देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया था बल्कि ये सब जानते हैं कि देश के आत्मा के ऊपर हमला किया था। हमारे मंदिर तोड़ दिए जाएं और हमसे भाईचारे की आशा की जाए और कुछ भी नहीं कहा जाए।

कथावाचक ने आगे कहा कि जब बाबरी टूट गई तो कहते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ। अगर तुमने राजी से दे दी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। याद रखिए अभी भी तुम्हारे पास समय है कुछ महीनों में तैयारी कर लो भाईचारा निभाने कि काशी-मथुरा प्यार से दे दो नहीं तो जैसे अयोध्या लिया है वैसे ही शौर्यवीर लेकर रहेंगे। जैसे अयोध्या में रामजन्मभूमि पर राम मंदिर बना है वैसे ही मुथरा में कृष्ण मंदिर बनेगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
