काशी-मथुरा प्यार से दे दो नहीं तो जैसे अयोध्या लिया है वैसे ही... कथावाचक देवकीनंदन के तीखे तेवर

संक्षेप: कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर मथुरा में तीखे शब्दों में कहा है कि काशी-मथुरा प्यार से दे दो नहीं तो जैसे अयोध्या लिया है वैसे ही लेकर रहेंगे। देवकीनंदन ठाकुर ने ये बयान वीएचपी के शौर्य यात्रा के दौरान दी।

यूपी के मथुरा में विश्व हिंदू परिषद की ओर से शौर्य यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मंच से संबोधित भी किया। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि काशी-मथुरा प्यार से दे दो नहीं तो जैसे अयोध्या लिया है वैसे ही लेकर रहेंगे। देवकीनंदन ठाकुर का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीएचपी की शौर्य यात्रा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, 'हमें किसी विचारधारा से कोई परेशानी नहीं है लेकिन अगर बाबर की बात करोगे तो वहां भेज दिए जाओगे जहां से बाबर आया था या वहां भेज दिया जाएगा जहां अभी बाबर है। बाबर के चाहने वालों को भारत में कोई स्थान नहीं है। यहां कलाम और बनकर रहिए। हम आपको गले लगाएंगे।' देवकीनंदन ठाकुर ने आगे कहा, 'हमारे लोग कहते हैं कि देश के गद्दारों को...इस पर लोगों ने हुंकार भरा और कहा, 'गोली मारो सालों को।'

हालांकि देवकीनंदन ने सफाई देते हुए कहा कि बीच की लाइन तुम लोगों ने बोला है। मैं बस इतना कहूंगा हूं कि बाबर देश के लिए शत्रु था, भारत ने सिर्फ देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया था बल्कि ये सब जानते हैं कि देश के आत्मा के ऊपर हमला किया था। हमारे मंदिर तोड़ दिए जाएं और हमसे भाईचारे की आशा की जाए और कुछ भी नहीं कहा जाए।