देश-विदेश से भारी मांग, 15 से अधिक देशों की यात्रा करेगा कल्याण का शताब्दी वर्ष विशेषांक
गीता प्रेस की प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के शताब्दी विशेषांक की विदेश से भारी मांग है। गोरखपुर में प्रेस के स्टाफ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूएई समेत 15 से अधिक देशों में इसकी प्रतियां भेजने की तैयारियों में जुटे हैं।
गोरखपुर से संचालित विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस की लोकप्रिय मासिक पत्रिका ‘कल्याण’ का शताब्दी वर्ष विशेषांक अब देश के तमाम राज्यों के अलावा 15 से अधिक देशों के पाठकों तक पहुंचाया जा रहा है। देश-विदेश से आ रही व्यापक मांग के बाद विशेषांक की डिस्पैचिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 30 रंगीन और 70 श्वेत-श्याम चित्रों को सहेजे कल्याण का विशेषांक आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पहले चरण में इस विशेषांक की कुल 1 लाख 60 हजार प्रतियां प्रकाशित की गई हैं।
गीता प्रेस परिसर में विशेषांक की पैकेजिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। निर्धारित समय में प्रतियों को विभिन्न राज्यों और देशों तक पहुंचाने के लिए गीता प्रेस के कर्मचारियों के साथ पोस्ट ऑफिस स्टाफ और आरएमएस की टीम भी जुटी हुई है। स्टाफ पैकिंग, स्कैनिंग और कई औपचारिकताएं पूरी कर पार्सल तैयार कर रहे हैं। अब तक 15 से अधिक देशों से शताब्दी वर्ष अंक के ऑर्डर मिल चुके हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिजी, जर्मनी, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, नार्वे, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यूके, यूएसए और जाम्बिया जैसे देशों से इस अंक की मांग की गई है।
गोरक्षनाथ सहित बीस आचार्यों के विचार शामिल
‘कल्याण’ पत्रिका के 100 वर्ष पूर्ण होने पर प्रकाशित यह विशेषांक लगभग 650 पृष्ठों का है, जिसमें 352 लेख संकलित किए गए हैं। इसमें उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद, श्रीरामचरितमानस और महाभारत से लिए गए मंगलाचरण के साथ उपास्य देवताओं और पथ प्रदर्शक आचार्यों के विचार भी शामिल हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निष्काम कर्मयोग, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, सदाचार और नारी धर्म जैसे विषयों पर केंद्रित यह अंक साधना के विविध आयामों को प्रस्तुत करता है।
विशेषांक में श्रीमद्भागवत, बृहद्धर्म पुराण, उपासना के सूत्र, मानव जीवन लक्ष्य और आत्मसाक्षात्कार के उपाय जैसे विषयों पर लेख शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कविता, बोध कथाएं, भक्तगाथा, अतुल्य भारत, अतीत की शिक्षा, निर्माण कला, वैमानिक कला, नक्षत्र विज्ञान और वाद्ययंत्रों पर भी सामग्री दी गई है। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, गुरु गोरक्षनाथ और संत ज्ञानेश्वर सहित 20 आचार्यों के जीवन एवं विचारों का भी समावेश किया गया है।
गीता प्रेस के प्रबंधक डॉ. लालमणि तिवारी ने बताया कि कल्याण के शताब्दी वर्ष विशेषांक को भेजने का काम शुरू हो चुका है। देश-विदेश से बड़ी संख्या में मांग आ रही है। भारत के अलावा पंद्रह से अधिक अन्य देशों में भी यह अंक भेजा जा रहा है। डिस्पैचिंग के लिए गीता प्रेस के कर्मचारियों सहित पोस्ट ऑफिस और आरएमएस स्टाफ भी लगे हुए हैं।