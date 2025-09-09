डिमांड पर मिलती थीं लड़कियां, घंटों के हिसाब से बुकिंग; मोबाइल ने खोल दिया जिस्मफरोशी का खेल

एक ऑडियो में एक शख्स महिला की डिमांड कर रहा है। आरोपित उन्हें बड़ा भाई कहते हुए दूसरे दिन फोन करने की बात कहता है। व्यक्ति ने कहा कि लड़की नहीं महिला चाहिए तो वह बोला, हां 30 साल से अधिक उम्र की भी मिल जाएगी। एक ऑडियो में आरोपित कह रहा कि लड़की पूरी रात के लिए चाहिए या कुछ घंटों के लिए।

यूपी के कानपुर में एक लड़के ने कम उम्र की 20 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर पहले उनके साथ खुद के वीडियो बनाए फिर उनके जिस्म का सौदा करने लगा। वह अपने ग्राहकों को उनकी डिमांड के हिसाब से लड़कियां मुहैया कराता था। यही नहीं घंटों के हिसाब से बुकिंग भी करता था। कानपुर के फतेहपुर के रहने वाले केशव उत्तम उर्फ शिवम नाम के इस लड़के के कुछ ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इनमें वह कुछ लोगों से बात करता हुआ सुनाई दे रहा है। एक ऑडियो में एक व्यक्ति महिला की डिमांड कर रहा है। आरोपित उन्हें बड़ा भाई कहते हुए दूसरे दिन फोन करने की बात कहता है। व्यक्ति ने कहा कि लड़की नहीं महिला चाहिए तो वह बोला, हां 30 साल से अधिक उम्र की भी मिल जाएगी। एक ऑडियो में आरोपित कह रहा कि लड़की पूरी रात के लिए चाहिए या कुछ घंटों के लिए। ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपित के फोन में मिले 20 से ज्यादा वीडियो कम उम्र की किशोरियों से लेकर युवतियों तक के हैं। प्राथमिक जांच में कुछ लड़कियों के दूसरे जिलों के होने की बात भी सामने आई है। ऐसे में आशंका है कि केशव उत्तम किसी बड़े गिरोह से जुड़ा है या फिर वह इतना शातिर है कि खुद ही अपना गैंग संचालित कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक वह जिस किशोरी को साथियों के साथ घेरे खड़ा था, उसे भी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किसी दूसरे के पास भेजने की धमकी दे रहा था।

7 दिन थाने के चक्कर लगाए किशोरी का वीडियो वायरल करने की धमकी मिलने के बाद जब पीड़िता के पिता ने आरोपित को पकड़ा तो उसके मोबाइल में सारी काली करतूतों का लेखा-जोखा मिल गया। किशोरी के पिता सात दिन पुलिस के चक्कर काटने के बाद सीपी के पास पहुंचे। नौबस्ता पुलिस ने सोमवार को उनकी रिपोर्ट दर्ज की। पीड़ित लड़की के पिता का कहना है कि वह जिस मकान में किराए पर रहते हैं उसके पास में ही एक निजी अस्पताल चलता है। अस्पताल की कैंटीन में काम करने वाला फतेहपुर के जहानाबाद स्थित लहुरी सराय गांव का केशव उत्तम उनकी बेटी को कई दिनों से परेशान कर रहा था।

इस वजह से वह गुमसुम रहने लगी। केशव से उसने कई बार दूर रहने को कहा लेकिन वह नहीं माना। बीते एक अक्तूबर को सूचना मिली कि बेटी को त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पास दो लड़के जबरन रोके हुए हैं। आनन-फानन में वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वहां पहुंचे तो आरोपित केशव उत्तम बेटी का हाथ पकड़ कर धमका रहा था। केशव को जैसे ही उन्होंने पकड़ा वह भाग खड़ा हुआ। उसका मोबाइल वहीं छूट गया। मोबाइल खोल कर जांच की तो उसमें करीब 20 अश्लील वीडियो मिले। इसमें केशव, किशोरियों और युवतियों के साथ घिनौनी हरकत करता मिला। उसकी कई कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलीं, जिसमें वह लोगों से रेट तय कर लड़कियां और महिलाएं पहुंचाने की बात कर रहा था।