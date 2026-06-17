बच्ची का दाहिना हाथ टूटा, लगाया बाएं में प्लास्टर, यूपी के मेडिकल कॉलेज का कारनामा
यूपी में देवरिया मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विभाग कारनामा सामने आया है। एक बड़ी लापरवाही करते हुए एक टूटे दाहिने हाथ का प्लास्टर कराने पहुंची बच्ची के बाएं हाथ में प्लास्टर लगा दिया।
Maharshi Deoraha Baba Medical College:उत्तर प्रदेश के देवरिया में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज का गजब का कारनामा सामने आया है। यहां मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विभाग की एक बड़ी लापरवाही बुधवार को सामने आई। टूटे दाहिने हाथ का प्लास्टर कराने पहुंची एक बच्ची के बाएं हाथ में कर्मचारियों ने प्लास्टर चढ़ा दिया। कुछ देर बाद इसकी भनक बच्ची की मां को लगी तो हंगामा खड़ा हो गया। मां ने डॉक्टर और सीएमएस से शिकायत की। इसके बाद विभाग ऐक्शन में आया। इसके बाद बच्ची के बाएं हाथ से प्लास्टर काट कर दाहिने हाथ में लगाया गया। उधर, सीएमएस ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। इस लापरवाही के बाद मेडिकल कॉलेज में खलबली मची रही।
शहर के भुजौली कालोनी में अल्पना उपाध्याय अपनी छह वर्षीय बेटी साम्भवी के साथ मायके आई हुई हैं। कुछ दिन पहले साम्भवी घर में ही गिर गई। जिससे उसके हाथ में फैक्चर आ गया। एक दिन पहले दर्द होने पर परिवार के लोग उसे एक चिकित्सक के पास ले गए, उसने एक्स-रे कराने की सलाह दी। एक्स-रे में दाहिना हाथ टूटा मिला। इसके बाद अल्पना बेटी को लेकर महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज पहुंची हड्डी रोड विशेषज्ञ ने पर्ची पर लिख कर कर्मचारी को प्लास्टर करने का निर्देश दे दिया। अंदर बच्ची को लेकर कर्मचारी गया और दाहिने हाथ की जगह बाएं हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया। कुछ देर बाद साम्भवी को लेकर कर्मचारी बाहर आया।
मेडिकल कॉलेज में खलबली मच गई
इसके बाद अल्पना बेटी को लेकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद उनकी नजर पड़ी तो पता चला कि दाहिने हाथ की जगह बाएं हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया गया है। यह देख उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और मेडिकल कालेज पहुंच चिकित्सक के साथ ही सीएमएस से भी शिकायत दर्ज कराई। मामला उजागर होते ही मेडिकल कालेज में खलबली मच गई। इसके बाद आनन-फानन में बाएं हाथ से प्लास्टर काटकर दाहिने हाथ में लगाया गया।
अधिकारी बोले
देवरिया में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर एचके मिश्र ने बताया कि बच्ची के हाथ में गलत प्लास्टर चढ़ाया गया था। इसकी शिकायत मिलने के बाद विभाग को तुरंत निर्देशित किया। इसके बाद सुधार करा दिया गया है। बच्ची के बाएं हाथ में प्लास्टर लगा दिया गया। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए कमेटी गठित की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें