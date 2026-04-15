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WB चुनाव में वोट देने जा रही सिलिगुड़ी की लड़कियों ने गोरखपुर पुलिस को कहा थैंक यू, जानें क्यों?

Apr 15, 2026 11:44 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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लड़कियों ने बकायदा वीडियो बनाकर गोरखपुर की गीडा पुलिस की सराहना की। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में लड़कियां यह कहती सुनी जा रही हैं- ‘हम लोग बेंगलुरु से सिलीगुड़ी आ रहे थे। हम लोगों ने सिलीगुड़ी तक का बस का टिकट लिया था लेकिन हम लोगों को गोरखपुर लाकर छोड़ दिया।’ 

WB चुनाव में वोट देने जा रही सिलिगुड़ी की लड़कियों ने गोरखपुर पुलिस को कहा थैंक यू, जानें क्यों?

UP News: पश्चिम बंगाल चुनाव में वोट जाने के लिए निकली छह लड़कियों के साथ ट्रैवल एजेंसी वाले की लापरवाही के चलते ऐसा कुछ हुआ कि वे गोरखपुर पुलिस को थैंक यू कहने लगीं। लड़कियों ने बकायदा वीडियो बनाकर पूरा वाकया बताया और गोरखपुर की गीडा पुलिस की तारीफ की। अब यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रह है। यूजर्स अपने-अपने ढंग से इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। दरअसल, ट्रैवल एजेंसी ने आधे रास्ते में लड़कियों को छोड़ दिया था। यही नहीं उसने रिफंड करने से भी मना कर दिया था। लड़कियों ने गोरखपुर के गीडा थाना की पुलिस से इसकी शिकायत की। सूचना मिलते ही गीडा पुलिस मदद को पहुंची और किराया वापस कराकर लड़कियों को दूसरी बस से सिलीगुड़ी के लिए रवाना कराया।

इसके बाद लड़कियों ने बकायदा वीडियो बनाकर गीडा पुलिस की सराहना की। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में लड़कियां यह कहती सुनी जा रही हैं- ‘हम लोग बेंगलुरु से सिलीगुड़ी आ रहे थे। हम लोगों ने बस का टिकट लिया था सिलीगुड़ी तक का लेकिन हम लोगों को गोरखपुर लाकर छोड़ दिया। इसके बाद हम लोग एजेंसी को कॉल कर रहे थे लेकिन वे न तो फोन पिक कर रहे थे न ही पैसा रिफंड कर रहे थे। तब हम लोगों ने पुलिस को इन्फार्म किया। तब गीडा थाना की पुलिस आई। पुलिस ने आकर हमको रिफंड दिलाया। तो गीडा थाना के पुलिस आफिसर को हमारी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। उनकी वजह से हम लोग सिलिगुड़ी जा पा रहे हैं। थैंकू सो मच गीडा थाना।’

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इस माध्यम से बुक हुआ था टिकट

मिली जानकारी के मुताबिक, सभी लड़कियां बेंगलुरु में नौकरी करती हैं। वे पश्चिम बंगाल में चुनाव में मतदान करने के लिए बस से सिलीगुड़ी जा रही थीं। उनका टिकट बाघागाढ़ा स्थित ट्रैवल प्वाइंट एजेंसी के माध्यम से बुक कराया गया था। लड़कियों ने आरोप लगाया कि बस गोरखपुर पहुंचने के बाद स्टाफ ने आगे जाने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, बस स्टाफ की ओर से लड़कियों को किराया वापस करने से भी इनकार कर दिया गया।

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लड़कियों ने एजेंसी वालों से फोन पर बात करनी चाही तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। इससे परेशान होकर युवतियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही गीडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैवल एजेंसी से बातचीत कर मामला सुलझाया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद एजेंसी ने युवतियों का पूरा किराया वापस किया। साथ ही पुलिस ने तत्काल दूसरी बस में सिलीगुड़ी के लिए उनका टिकट बुक कराकर उन्हें सुरक्षित रवाना कराया।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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