Hindi NewsUP NewsGirls charged 1500 per hour sex racket operating posh area 3 youths arrested along with 2 girls
1500 रुपये प्रति घंटा लेती थीं लड़कियां, पॉश इलाके में हो रहा था गंदा काम, दो युवतियों संग 3 युवक गिरफ्तार

1500 रुपये प्रति घंटा लेती थीं लड़कियां, पॉश इलाके में हो रहा था गंदा काम, दो युवतियों संग 3 युवक गिरफ्तार

संक्षेप: शाहजहांपुर के पॉश इलाके रूफस चरन लेन में चल रहे देह व्यापार के अड्डे का पुलिस ने पर्दाफाश कर पांच लोगों को जेल भेज दिया। मकान मालकिन सहित तीन अन्य लोग जो इस धंधे को संचालित करते थे, मौके से फरार हो गए।

Fri, 7 Nov 2025 07:00 PMDinesh Rathour शाहजहांपुर
यूपी के शाहजहांपुर के पॉश इलाके रूफस चरन लेन में चल रहे देह व्यापार के अड्डे का पुलिस ने पर्दाफाश कर पांच लोगों को जेल भेज दिया। मकान मालकिन सहित तीन अन्य लोग जो इस धंधे को संचालित करते थे, मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी आठों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार युवतियों ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि अड्डे पर आने वाले ग्राहकों से 1500 रुपये प्रति घंटा वसूले जाते थे, जिसमें से उन्हें केवल 1000 रुपये दिए जाते थे।

जेल भेजे जाने वालों में शिव कुमार पुत्र सकटेलाल निवासी ग्राम चिनौर थाना सदर बाजार, अध्ययन प्रताप सिंह पुत्र उदय प्रताप सिंह निवासी बाबूजई थाना कोतवाली, बंटी पुत्र सलीम खां निवासी गदियाना थाना सदर बाजार, सोनालीदास पुत्री मोहनदास निवासी नियर काली मन्दिर सुकन्ता पाली फैन्सी डागा बंकुरा पश्चिम बंगाल, काजल देवी पुत्री दिलीप पासवान निवासी संतोषी चौक मनिहारी बस स्टैंड थाना कोतवाली जिला कटिहार बिहार शामिल हैं।

कोतवाल बृजेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम को वह टाउन हॉल क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रूफस चरन लेन में सुमित्रा एजेंसी के पीछे स्थित एक मकान में अवैध देह व्यापार चल रहा है। सूचना की पुष्टि होने पर उन्होंने तुरंत सीओ सिटी पंकज पंत और सीओ कार्यालय की अधिकारी आकृति को सूचना दी। इसके बाद महिला थाना प्रभारी रश्मि अग्निहोत्री की टीम सहित भारी पुलिस बल मौके पर भेजा गया। पुलिस टीम ने गोपनीय तरीके से मकान को घेरकर छापा मारा, जहां से तीन युवक और दो युवतियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से संचालक दीपक शुक्ला, मकान मालकिन और उसकी एक सहयोगी महिला नहीं मिलीं।

मोहल्ले के लोगों ने बताया कि पुलिस के आने से कुछ मिनट पहले ही तीनों घर से निकल गए थे। पुलिस ने तीनों को नामजद करते हुए मुकदमे में शामिल कर लिया है। सीओ सिटी ने बताया कि तीनों आरोपी अपराधिक प्रवृत्ति के हैं और लंबे समय से इस इलाके में अवैध गतिविधियां चला रहे थे। कोतवाल बृजेश सिंह ने बताया कि देह व्यापार जैसे अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे अवैध धंधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

युवतियों ने कहा, शौक और खर्च के लिए करती थीं यह काम

गिरफ्तार की गई दोनों युवतियों में एक बिहार और एक पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि अड्डे पर ग्राहकों से 1500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से वसूले जाते थे। इसमें उन्हें केवल 1000 रुपये दिए जाते थे और बाकी रकम संचालक दीपक शुक्ला और उसकी सहयोगियों के पास जाती थी। युवतियों ने बताया कि वे अपने शौक और खर्च पूरे करने के लिए इस काम में आई थीं। पुलिस ने दोनों युवतियों को महिला थाने भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

मोहल्ले में फैली दहशत, लोग बोलने से डरते थे

स्थानीय लोगों के मुताबिक, अड्डा चलाने वाला दीपक शुक्ला और उसकी सहयोगी महिलाओं का मोहल्ले में खौफ था। लोग जानते थे कि यहां देह व्यापार चल रहा है, लेकिन डर के कारण कोई भी शिकायत नहीं करना चाहता था। मोहल्ले के एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कई बार पुलिस को जानकारी दी गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने से लोगों ने बोलना छोड़ दिया।

गली के बाहर तक लगती थी भीड़

पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया कि रोजाना इस मकान के बाहर अलग-अलग लोगों का आना-जाना रहता था। कई बार गली के बाहर तक युवक खड़े होकर इशारों में बातचीत करते दिखाई देते थे। मोहल्ले की महिलाएं और बुजुर्ग इस माहौल से परेशान थे, लेकिन अपनी इज्जत के डर से कुछ कह नहीं पाते थे। कुछ बोलने पर दीपक शुक्ला और सहयोगी धमका देते थे।

मौके से मोबाइल, रजिस्टर और कुछ दस्तावेज बरामद

छापेमारी के बाद पुलिस ने मौके से मिले मोबाइल, रजिस्टर और कुछ दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। सीओ सिटी पंकज पंत ने बताया कि पुलिस ने धारा 3, 4, 5, 6 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आठ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। पकड़े गए तीनों युवक स्थानीय निवासी हैं। पुलिस फरार संचालक दीपक शुक्ला, मकान मालकिन और उसकी महिला सहयोगी की तलाश में दबिश दे रही है।

