Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgirlfriend's mother committed suicide, boyfriend slit his Bhabhi throat; sensational incident in Jaunpur
प्रेमिका की मां ने जान दी तो प्रेमी ने अपनी भाभी का गला रेता; जौनपुर में सनसनीखेज वारदात

प्रेमिका की मां ने जान दी तो प्रेमी ने अपनी भाभी का गला रेता; जौनपुर में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप:

जौनपुर के खुटहन क्षेत्र में गुरुवार को एक ऐसी रंजिश का खूनी अंत हुआ जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया। सुल्तानपुर निवासी एक युवक ने अपनी ही चचेरी भाभी का गला रेतकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि भाभी ने प्रेमिका की तस्वीर उसकी मां को भेज दी थी और मां ने सुसाइड कर लिया था।

Feb 06, 2026 02:05 pm ISTYogesh Yadav खुटहन (जौनपुर)
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में रिश्तों के कत्ल की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। थाना क्षेत्र के ख्वाजापुर गांव में ननिहाल आए एक युवक ने अपनी चचेरी भाभी की चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी के भीतर बदले की आग इस कदर भड़क रही थी कि उसने भरी दोपहर घर के भीतर ही इस खूनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ननिहाल में हंसी-खुशी के बीच पसरा मातम

मूल रूप से सुल्तानपुर जिले के उधरनपुर गांव निवासी पवन मौर्या अपनी पत्नी निशा (35), पांच वर्षीय बेटी और चचेरे भाई आदित्य के साथ सूरत में नौकरी करते थे। 22 जनवरी को यह परिवार सूरत से कानपुर एक समारोह में शामिल होने आया था, जिसके बाद 28 जनवरी को वे सभी ख्वाजापुर स्थित पवन के ननिहाल आ गए। गुरुवार दोपहर तक घर में सब कुछ सामान्य था, हंसी-ठिठोली का माहौल था। लेकिन दोपहर में जब निशा कमरे में अकेली बैठी थी, तभी आदित्य ने अचानक चाकू से उस पर हमला कर दिया और उसका गला रेत दिया। शोर सुनकर जब तक परिजन पहुंचे, निशा खून से लथपथ तड़प रही थी और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें:क्रिकेटर रिंकू सिंह का फेसबुक हैक; शातिरों ने ई-मेल भी बदला, हड़प रहे पूरी इनकम

फोटो भेजने से शुरू हुई नफरत की कहानी

पुलिसिया पूछताछ में हत्या की जो वजह सामने आई, वह प्रेम प्रसंग और बदले की भावना से जुड़ी है। आरोपी आदित्य मुंबई निवासी एक युवती से प्रेम करता था। आदित्य की भाभी निशा को इस प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी। करीब एक माह पहले निशा ने उस युवती की तस्वीर उसकी मां को भेज दी थी। इस बात से आहत होकर युवती की मां ने 5 जनवरी को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

आदित्य को लगता था कि उसकी प्रेमिका की मां की मौत की जिम्मेदार निशा ही है। इसी "गुनाह" की सजा देने के लिए उसने निशा को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई और ननिहाल में मौका पाते ही वार कर दिया।

आस्तीन का सांप निकला देवर

घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ससुर अनिरुद्ध और सास मीरा देवी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जिस देवर के साथ निशा ने सुबह नाश्ता किया, वही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। थानाध्यक्ष रामाश्रय राय ने बताया कि आरोपी आदित्य को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद करने की प्रक्रिया जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।