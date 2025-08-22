गर्लफ्रेंड के किए सात टुकड़े, तीन कुएं, चार नदी में फेंके, शादी का बना रही थी दबाव

यूपी के झांसी में गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए दबाव बनाया तो पूर्व प्रधान में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। भतीजे और एक साथी के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड की पहले गला घोंटकर हत्या की। इसके बाद शरीर के सात टुकड़े कर तीन कुएं और चार नदी में फेंक दिए।

यूपी में झांसी के किशोरपुरा गांव में कुएं के अंदर बोरे में मिली सिर-पैर कटी महिला की लाश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। शादी का दबाव बनाने पर महिला की बेरहमी से हत्याकर दी गई थी। पूर्व ग्राम प्रधान ने अपने भतीजे और एक साथी के साथ मिलकर महिला का पहले गला दबाकर हत्या की। इसके बाद फरसे से उसके सात टुकड़े किए। तीन बोरे में भरकर कुएं में फेंक दिए और चार रेवन नदी में फेंक दिया। पुलिस ने पूर्व प्रधान व उसके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि साथी की तलाश जारी है।

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि तफ्तीश के दौरान पता चला कि महिला मप्र के गांव मैलवारा टीकमगढ़ की रचना यादव है। रचना शादीशुदा थी और उसके दो बच्चे थे। शादी के पांच साल बाद विवाद होने पर वह मायके आ गई और दूसरी शादी महेवा के शिवराज से कर ली। यह रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चला और रचना ने शिवराज व उसके परिवार पर मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे की पैरवी में पूर्व प्रधान संजय पटेल मदद कर रहा था। इसी दौरान दोनों में प्रेम-संबंध हो गए।

रचना संजय से रुपयों की मांग करते हुए शादी करने का दबाव भी बनाने लगी। संजय शादी के लिए तैयार नहीं था। इस पर रचना को रास्ते से हटाने के लिए भतीजे संदीप पटेल और गरौठा निवासी प्रदीप अहिरवार संग उसकी हत्या करने की साजिश रची। 9/10 अगस्त की दरमियानी रात संजय, संदीप और प्रदीप रचना को कार से लाए और उसी में ही गला दबा हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए फरसे से उसके सात टुकड़े कर तीन टुकड़ों को कुएं में फेंका और अन्य टुकड़ों को रेवन नदी में फेंक दिए।