Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पिस्टल वाली गर्लफ्रेंड ने मारी थी ब्वॉयफ्रेंड को गोली; प्लॉट अपने नाम कराने को लेकर विवाद हुआ था

May 03, 2026 10:31 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, बागपत
share

पुलिस के मुताबिक राखी को जब प्लॉट की जानकारी हुई, तो वह विक्रांत और सुधारस चौहान के साथ प्लॉट पर पहुंची। वहां राखी ने विक्रांत से प्लॉट उसके नाम करने के लिए कहा, लेकिन विक्रांत ने बहाने-बाजी शुरू कर दी। शादी की पार्टी में भी प्लॉट नाम कराने को लेकर विवाद हुआ।

पिस्टल वाली गर्लफ्रेंड ने मारी थी ब्वॉयफ्रेंड को गोली; प्लॉट अपने नाम कराने को लेकर विवाद हुआ था

बागपत में डूड़ा कर्मी विक्रांत और राखी की प्रेम कहानी के बीच एक प्लॉट ने इतनी गहरी साजिश को जन्म दे दिया, जिसकी किसी ने कलपना भी नहीं की थी। दरअसल, विक्रांत का मथुरा में एक प्लॉट था, जो उसने अपने नाम करा रखा था। इस प्लॉट की जानकारी विक्रांत के परिजनों को भी नहीं थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसान उसकी प्रेमिका राखी को जब प्लॉट की जानकारी हुई, तो वह विक्रांत और सुधारस चौहान के साथ प्लॉट पर पहुंची। वहां राखी ने विक्रांत से प्लॉट उसके नाम करने के लिए कहा, लेकिन विक्रांत ने बहाने-बाजी शुरू कर दी। शादी की पार्टी में भी प्लॉट नाम कराने को लेकर विवाद हुआ। जिसके बाद राखी और सुधारस ने अपनी-अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर विक्रांत की हत्या कर दी।

दो पतियों को तलाक दे चुकी थी राखी

राजपुर-खामपुर निवासी राखी कश्यप का पहले पति से तलाक हो चुका था, जबकि दूसरे पति से तलाक का केस न्यायालय में विचाराधीन है। बताया जाता है कि डूड़ा में संविदा पर नौकरी करते हुए राखी कश्यप के डूड़ा के ही कर्मचारी विक्रांत के साथ प्रेम संबंध बन गए थे। विक्रांत भी पहले से शादीशुदा था। दोनों के बीच प्यार इस कदर हुआ है कि दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे। विक्रांत की पत्नी को पता चला, तो वह भी बागपत आकर रहने लगी। जिसके बाद राखी ने शहर में ही दूसरे स्थान पर किराए पर मकान ले लिया। बताया जाता है कि अक्सर दोनों इसी मकान में मिलते थे।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App
ये भी पढ़ें:दो तलाक के बाद अफेयर; पिस्टल वाली गर्लफ्रेंड-ब्वॉयफ्रेंड का मर्डर, राखी की कहानी
ये भी पढ़ें:मेरा अश्लील वीडियो वायरल कर देती, मार डाला; डबल मर्डर के हत्यारोपी का कबूलनामा

16 अप्रैल को रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था विक्रांत

इसी बीच 16 अप्रैल को डूड़ा कर्मी विक्रांत रहस्मय ढंग से गायब हो गया। जिसके बाद उसकी पत्नी ने बागपत कोतवाली पर उसकी गुमशदगी दर्ज कराते हुए राखी कश्यप पर पति को गायब करने का आरोप लगाया। जिसके बाद पुलिस ने राखी कश्यप से पूछताछ की, तो पता चला कि वे दोनों 25 अप्रैल को शादी करने वाले थे। इससे अधिक जानकारी राखी ने नहीं दी। इसी बीच पुलिस ने राखी और विक्रांत के मोबाइल नंबरों की सीडीआर निकलवाई, तो पता चला कि गत 12 अप्रैल को दोनों मथुरा में थे। पुलिस ने मथुरा में मकान या रिश्तेदारी के बारे में विक्रांत के परिजनों से पूछताछ की, तो उन्होंने ऐसा कोई प्लॉट या फिर रिश्तेदारी होने से इंकार कर दिया। परिजनों ने बताया कि विक्रांत का प्रयागराज में ही मकान है।

ये भी पढ़ें:भरे मंडप में दनादन किए 3 फायर, पिस्टल वाली दुल्हन को खोज रही पुलिस

करीब 6 महीने पहले भी राखी-विक्रांत में विवाद हुआ था

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर के राज पैलेस वाले मोहल्ले में राखी किराए का मकान लेकर विक्रांत के साथ रहती थी। दोनों शराब का सेवन करने के बाद एक-दूसरे के साथ गाली-गलौच करते थे। हंगामा करते थे। करीब छह माह पहले तो शराब के नशे में राखी ने विक्रांत पर गोली भी चलाई थी। गनीमत रही थी कि गोली विक्रांत को नहीं लगी थी। वहीं, गोली चलने की आवाज सुनकर मोहल्ले में हड़कंप मच गया था। काफी लोग मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद राखी ने पूर्व पति पर पिस्टल छिनने और गोली चलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने जांच की, तो मामला झूठा निकला था। जिसके बाद राखी कश्यप ने रसूखदार लोगों से फोन कराकर खूद को मुकदमे से बचाया था।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।