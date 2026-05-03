पिस्टल वाली गर्लफ्रेंड ने मारी थी ब्वॉयफ्रेंड को गोली; प्लॉट अपने नाम कराने को लेकर विवाद हुआ था

पुलिस के मुताबिक राखी को जब प्लॉट की जानकारी हुई, तो वह विक्रांत और सुधारस चौहान के साथ प्लॉट पर पहुंची। वहां राखी ने विक्रांत से प्लॉट उसके नाम करने के लिए कहा, लेकिन विक्रांत ने बहाने-बाजी शुरू कर दी। शादी की पार्टी में भी प्लॉट नाम कराने को लेकर विवाद हुआ।

बागपत में डूड़ा कर्मी विक्रांत और राखी की प्रेम कहानी के बीच एक प्लॉट ने इतनी गहरी साजिश को जन्म दे दिया, जिसकी किसी ने कलपना भी नहीं की थी। दरअसल, विक्रांत का मथुरा में एक प्लॉट था, जो उसने अपने नाम करा रखा था। इस प्लॉट की जानकारी विक्रांत के परिजनों को भी नहीं थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसान उसकी प्रेमिका राखी को जब प्लॉट की जानकारी हुई, तो वह विक्रांत और सुधारस चौहान के साथ प्लॉट पर पहुंची। वहां राखी ने विक्रांत से प्लॉट उसके नाम करने के लिए कहा, लेकिन विक्रांत ने बहाने-बाजी शुरू कर दी। शादी की पार्टी में भी प्लॉट नाम कराने को लेकर विवाद हुआ। जिसके बाद राखी और सुधारस ने अपनी-अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर विक्रांत की हत्या कर दी।

दो पतियों को तलाक दे चुकी थी राखी राजपुर-खामपुर निवासी राखी कश्यप का पहले पति से तलाक हो चुका था, जबकि दूसरे पति से तलाक का केस न्यायालय में विचाराधीन है। बताया जाता है कि डूड़ा में संविदा पर नौकरी करते हुए राखी कश्यप के डूड़ा के ही कर्मचारी विक्रांत के साथ प्रेम संबंध बन गए थे। विक्रांत भी पहले से शादीशुदा था। दोनों के बीच प्यार इस कदर हुआ है कि दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे। विक्रांत की पत्नी को पता चला, तो वह भी बागपत आकर रहने लगी। जिसके बाद राखी ने शहर में ही दूसरे स्थान पर किराए पर मकान ले लिया। बताया जाता है कि अक्सर दोनों इसी मकान में मिलते थे।

16 अप्रैल को रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था विक्रांत इसी बीच 16 अप्रैल को डूड़ा कर्मी विक्रांत रहस्मय ढंग से गायब हो गया। जिसके बाद उसकी पत्नी ने बागपत कोतवाली पर उसकी गुमशदगी दर्ज कराते हुए राखी कश्यप पर पति को गायब करने का आरोप लगाया। जिसके बाद पुलिस ने राखी कश्यप से पूछताछ की, तो पता चला कि वे दोनों 25 अप्रैल को शादी करने वाले थे। इससे अधिक जानकारी राखी ने नहीं दी। इसी बीच पुलिस ने राखी और विक्रांत के मोबाइल नंबरों की सीडीआर निकलवाई, तो पता चला कि गत 12 अप्रैल को दोनों मथुरा में थे। पुलिस ने मथुरा में मकान या रिश्तेदारी के बारे में विक्रांत के परिजनों से पूछताछ की, तो उन्होंने ऐसा कोई प्लॉट या फिर रिश्तेदारी होने से इंकार कर दिया। परिजनों ने बताया कि विक्रांत का प्रयागराज में ही मकान है।