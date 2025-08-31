Girlfriend will stay Kanpur married boyfriend will go to her house on call strange decision was taken police station कानपुर में रहेगी प्रेमिका, बुलाने पर उसके घर जाएगा शादीशुदा प्रेमी, थाने में हुआ अजब-गजब फैसला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कानपुर में रहेगी प्रेमिका, बुलाने पर उसके घर जाएगा शादीशुदा प्रेमी, थाने में हुआ अजब-गजब फैसला

Dinesh Rathour सिरौलीगौसपुर (बाराबंकी)Sun, 31 Aug 2025 10:56 PM
कानपुर में रहेगी प्रेमिका, बुलाने पर उसके घर जाएगा शादीशुदा प्रेमी, थाने में हुआ अजब-गजब फैसला

सोशल मीडिया पर प्रेम परवान चढ़ने के बाद युवक के गांव तक पहुंची प्रेमिका व प्रेमी में आपसी सहमति बन गई। अब दोनों एक दूसरे से मिल सकेंगे। प्रेमिका के बुलाने पर प्रेमी उसके घर भी जा सकेगा। दो वर्ष पूर्व कानपुर की रहने वाली एक महिला की कोतवाली बदोसरांय क्षेत्र के एक गांव के युवक से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। बाद में युवती से युवक ने दूरी बनाना शुरू कर दिया तो युवती बाराबंकी पहुंच गई और गुरुवार को युवक के गांव पहुंच गई। अपने गांव में प्रेमिका को देख युवक घर छोड़ कर भाग निकला।

युवती को पता चला कि वह युवक शादीशुदा और तीन बच्चों का बाप है। इसकी की जानकारी जब युवक के पत्नी को हुई तो उसने कोतवाली में शिकायत की। बदोसरांय पुलिस ने युवक और युवती को थाने पर बुलाकर पंचायत की जिसमें तय हुआ कि युवती अपने घर कानपुर में रहेगी और वहीं नौकरी करेगी। युवती के बुलाने पर युवक उसके घर जाकर रहेगा। इस बात पर दोनों में सहमति बन गई। इस सम्बंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बदोसरांय अजीत कुमार विद्यार्थी ने बताया कि युवक-युवती दोनों में आपस में सहमति बनाकर साथ चले गए हैं।

संभल में पुलिस चौकी पहुंचा प्रेमी युगल, पंचायत के बाद कराया निकाह

वहीं दूसरी ओर संभल जिले के सौंधन गांव के युवक और अमरोहा जनपद के एक गांव की युवती के बीच पिछले एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला भी चलता रहता था। शनिवार को यह प्रेमी युगल भागकर सौंधन पुलिस चौकी पहुंचे और निकाह करने की जिद पर अड गए। इस घटना के बाद पुलिस चौकी पर पूरे दिन हलचल मची रही और गांव में चर्चा का माहौल बन गया। घंटों पंचायत के बाद गांव में ही दोनों का निकाह करा दिया। शनिवार को प्रेम युगल घर से भाग कर सौंधन पुलिस चौकी पहुंचे और वह दोनों पुलिस के सामने निकाह की जिद करने।

पुलिस ने सूचना देकर दोनों के परिजनों को चौकी बुला लिया जहां चार घंटे तक चली पंचायत के बाद युवती के परिजन युवक के साथ निकाह करने को राजी हो गए। लेकिन युवक की मां राजी नहीं हुई। लेकिन युवक की जिद के सामने आखिर मां को हां करना पड़ा। जहां पुलिस ने दोनों की वीडियो ग्राफी कर एक स्थान पर निकाह करने के लिए भेज दिया। जहां दोनों युवक युवती का गांव निवासी एक युवक के घर पर मौलवी और युवती के परिजनों की मौजूदगी में निकाह करा दिया गया।

बता दें इससे पहले जब दोनों के परिवारों को उनके मिलन-जुलने की जानकारी हुई, तो उन्होंने उस पर बंदिशें लगानी शुरू कर दी थीं। युवती ने दो महीने पहले ही प्यार में जान देने की धमकी दी थी और घर में रखा कीटनाशक का सेवन कर लिया था। हालांकि उसका इलाज कराया गया और उसके बाद भी दोनों का मिलना-जुलना जारी रहा। शनिवार को फिर दोनों ने निकाह कर लिया। निकाह के बाद गांव में पूरे दिन चर्चा का माहौल बना रहा। लोग चौकी पर इकट्ठा होते रहे और इस घटनाक्रम को लेकर तरह-तरह की बातें करते रहे। हालांकि युवक के परिवार वाले निकाह के मौके पर नहीं पहुंचे, लेकिन पुलिस की मदद से दोनों के प्यार को मंजूरी मिल गई।

