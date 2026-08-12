बेटी को आशिक के साथ देख भड़के चाचा-पापा, युवक को पीट-पीटकर मार डाला

कुशीनगर में प्रेमिका के पापा-चाचा ने प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। सड़क पर शव मिलने से ग्रामीण भड़क उठे और चौहारे पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। वहीं, आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया।

UP News: यूपी के कुशीनगर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां बेटी को आशिक के साथ देख चाचा-पापा भड़क गए। दोनों ने मिलकर युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। अगले दिन सड़क पर शव मिलने से ग्रामीण भड़क उठे और सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया।

ये घटना कसया थाना क्षेत्र स्थित चुरामन छपरा का है। यहां रहने वाले योगेंद्र मद्धेशिया का 24 साल का बेटा मोहित सोमवार की रात खाना करने के बाद गांव में ही बने नए मकान में सोने चला गया। मंगलवार सुबह युवक की हत्या की जानकारी होने पर ग्रामीणों का आक्रोश सुबह होते ही फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने हेतिमपुर-गोबरही मार्ग पर जाम लगा दिया। तीन घंटे बाद भीड़ शव लेकर तीन किमी दूर रामकोला-कसया मार्ग स्थित गोबरही चौराहे पर पहुंच गई और वहां शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस लोगों को समझा बुझाकर मनाने में जुटी रही। लेकिन उनका सब्र तब टूटा, जब ग्रामीण सड़क पर टेंट लगाने लगे और बड़े आंदोलन की चेतावनी देने लगे। सुबह से दोपहर तक इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

सूचना कसया सीओ अजय कुमार सिंह और एसडीएम विवेक कुमार मिश्र मौके पर पहुंचे और बल प्रयोग कर लोगों को हटाया। योगेंद्र की तहरीर पर पड़ोस के गांव के दो भाइयों पर मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी केशव कुमार का बताया कि युवक की हत्या प्रेम संबंध में प्रेमिका के पिता और चाचा ने की थी।

घर में घुसकर युवक की हत्या परिजनों का आरोप है कि रात में किसी ने घर में घुसकर मोहित की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर के पीछे के रास्ते से घसीट कर सड़क पर ले जाया गया। परिजनों का शक है कि हत्यारे शव को कहीं और ले जाने की कोशिश में थे, लेकिन गोबरही-हेतिमपुर सड़क पर किसी वाहन के लाइट दिखाई देने पर सड़क के किनारे छोड़ कर फरार हो गए। दोनों मुख्य सड़क पर पांच घंटे तक जाम कर जमकर विरोध जताया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर, पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद तुरंत कार्रवाई की और नामजद आरोपी को हिरासत में ले लिया। जांच में मामला प्रेम प्रसंग का सामने आने पर पुलिस ने युवती को भी पूछताछ के लिए थाने बुलवाया। इसके बाद हत्या की गुत्थियां खुल गईं।

गर्लफ्रेंड के चाचा और पापा ने मिलकर की हत्या देर शाम को हत्या का खुलासा करते हुए एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि मोहित मद्धेशिया की हत्या युवती के पिता और उसके चचेरे भाई ने लोहे के रॉड से मार कर हत्या की थी। एएसपी ने बताया कि मोहित आरोपी की बेटी से बातचीत करता था। परिजनों की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि मोहित ने गांव के बाहर स्थित दूसरे मकान पर प्रेमिका को मिलने के लिए सोमवार की रात को बुलाया था। युवती का पिता अपने चचेरे के साथ बेटी को खोजते हुए मोहित के मकान पर पहुंच गया। दोनों को एक साथ देखकर आरोपियों ने किसी भारी लोहे की रॉड से मारकर माहित की हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने लोहे की रॉड बरामद कर ली है।