प्रेमिका के परिवारवालों ने रेप में फंसाने की धमकी दी, प्रेमी ने जहर खाकर दे दी जान

सुनील के खिलाफ 3 साल पहले एक लड़की से दुष्कर्म के आरोप में खेसरहा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। दो साल पहले वह जमानत पर रिहा होकर घर आया था। इस बीच उसका प्रेम प्रसंग चलने लगा। लड़की की मां ने कई बार दोनों को समझाया, लेकिन वे नहीं माने। आरोप है कि गुरुवार को लड़की की मां ने केस दर्ज कराने की धमकी दी। 

Sat, 6 Sep 2025 01:58 PM
यूपी के सिद्धार्थनगर के खेसरहा थाना क्षेत्र के देउरी गांव में गुरुवार देर रात जहरीला पदार्थ खाने से एक युवक की संदिग्ध परस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है जिस लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसके परिवार वालों ने रेप में फंसाने की धमकी दी थी। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने लड़की के परिवार पर मुकदमा दर्ज किया है।

खेसरहा थाना क्षेत्र के देउरी गांव निवासी 23 वर्षीय सुनील उर्फ सोनू पुत्र तेजू का एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि इसकी जानकारी जब लड़की के परिजनों को हुई तो उन्होंने गुरुवार को सुनील उर्फ सोनू को भला-बुरा कहा और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर धमकी दी। उसके बाद सुनील ने जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर गए। वहां से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। एसपी डॉ. अभिषेक महाजन ने बताया कि मृतक के भाई मुकेश की तहरीर पर लड़की के परिजनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

रेप के आरोप में जा चुका था जेल

सुनील के खिलाफ तीन साल पहले एक लड़की से दुष्कर्म के आरोप में खेसरहा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। दो साल पहले वह जमानत पर रिहा होकर घर आया था। इस बीच उसका प्रेम प्रसंग चलने लगा। कई बार लड़की की मां ने दोनों को समझाया, लेकिन वे नहीं माने। आरोप है कि गुरुवार को जब लड़की की मां ने मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी तो सुनील इससे डर गया। वह काफी परेशान हो गया। इसी मानसिक परेशानी और डर की वजह से उसने जहर खा लिया। घरवाले उसे अस्पताल ले गए लेकिन सुनील की तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया।

