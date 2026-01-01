किसी और से बात करने लगी प्रेमिका इसलिए गला रेत दिया, प्रेमी ने उगले कई राज

संक्षेप: यूपी के सुलतानपुर में कक्षा नौ की छात्रा हत्याकांड में खुलासा हुआ है। मुठभेड़ में पकड़े गए प्रेमी कई राज उगले। आरोपी ने बताया कि वह किसी और बात से करती थी इसलिए गला रेतकर हत्या कर दी।

यूपी के सुल्तानपुर जिले के कूरेभार थाना क्षेत्र में बीते मंगलवार को हुई कक्षा नौ की छात्रा की गला रेतकर हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी विनीत ने पूछताछ में बताया कि मृतका से वह प्यार करता है, इन दिनों उसकी प्रेमिका मोबाइल पर किसी दूसरे लड़के से बात करने लगी थी। इस बात को लेकर उसका छात्रा से विवाद हुआ था। घटना के दिन भी छात्रा मोबइल पर किसी और से बात कर रही थी। विनीत जब पूछा तो वह तरह तरह के बहाने बनाने लगी। तभी विनीत उसकी मोबाइल देखने के लिए मांगा, छात्रा मोबाइल नहीं दी, इस पर उसे गुस्सा आ गया है। आरोपी विनीत ने पूछताछ में बताया कि उसने छात्रा को तीन दिन पहले और घटना के समय भी मोबाइल पर किसी और से बात करते देखा था। जब वह छप्पर में छात्रा के पास पहुंचा और मोबाइल छीनने का प्रयास किया, तो छात्रा ने इसका विरोध किया।

विनीत ने बताया कि उसने छात्रा से कहा कि वह उसके पैसे खाती है और बात किसी और से करती है। इस पर छात्रा ने जवाब दिया कि यह उसकी मर्जी है कि वह जिससे चाहे बात करे। इससे विनीत को गुस्सा आ गया। उसने वहीं पड़ा चाकू उठाया और छात्रा की हत्या करने की नीयत से उसका गला काट दिया।