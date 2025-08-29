प्रेमिका को ब्लैकमेल करने के लिए मंगेतर को भेजा अश्लील वीडियो, युवती ने दी जान

यूपी के देवरिया में युवती की शादी कहीं और लगने पर प्रेमी ब्लैकमेल करने लगा। युवती को मिलने के लिए बुलाया लेकिन वह नहीं आई। इस पर युवती की अश्लील वीडियो और फोटो उसके मंगेतर के साथ ही परिवार के लोगों को भेज दी। इससे दुखी युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी है।

यूपी के देवरिया में प्रेमिका की शादी तय होने के बाद भी उसे संबंध बनाने के लिए प्रेमी दबाव बना रहा था। एक महीने से उसे मिलने के लिए बुला रहा था। युवती दबाव में नहीं आई और शादी तय होने की बातें कहकर मिलने से इनकार कर दिया। इस पर प्रेमी ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। प्रेमिका के नहीं आने पर अश्लील वीडियो उसके प्रेमी को भेज दिए। इसकी जानकारी मिलते ही प्रेमिका इतनी आक्रोशित हुई कि फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। युवती के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और युवक की तलाश कर रही है।

मामला सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र का है। यहां रहने वाली 19 वर्षीय युवती बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है। युवती का मुहल्ले के ही युवक दीपक तिवारी के साथ एक साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इसी बीच एक महीने पहले युवती की शादी सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में तय हो गई। शादी तय होने पर युवती ने दीपक से मिलना बंद कर दिया। इस पर दीपक युवती को ब्लैकमेल करने लगा। बताया कि उसकी अश्लील फोटो और वीडियो उसके पास हैं। इन वीडियो फोटो को मंगेतर को भेजने की धमकी देने लगा।

बुधवार को भी युवती पर मिलने का दबाव बनाया। युवती ने इनकार कर दिया। इसके बाद युवक ने अश्लील फोटो-वीडियो उसके मंगेतर और भाई समेत कई रिश्तेदारों को भेज दिए। फोटो-वीडियो देखने के बाद युवती शादी टूटने और बदनामी के डर से दुपट्‌टे को फांसी का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। परिजनों ने बेटी को लटका देखा तो चौंक गए। युवती को फंदे से उतारकर सीएचसी ले गए। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।