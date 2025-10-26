सपा नेता दीपक गिरी के खिलाफ गर्लफ्रेंड ने खोला मोर्चा, मंगेतर पूनम पंडित के खिलाफ भी FIR कराई

संक्षेप: सपा नेता दीपक गिरि के खिलाफ उसकी गर्लफ्रेंड ने मोर्चा खोल दिया है। गर्लफ्रेंड ने दीपक पर कई संगीन आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। दीपक की मंगेतर पूनम पंडित को भी आरोपी बनाते हुए धमकी देने का केस दर्ज कराया है।

मेरठ में सपा नेता दीपक गिरि और उनकी मंगेतर पूनम पंडित के खिलाफ गर्लफ्रेंड ने मोर्चा खोल दिया है। गर्लफ्रेंड ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि दीपक ने मुझे नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई। मेरे साथ गंदा काम किया। अश्लील वीडियो बनाए। इसके बाद मुझे ब्लैकमेल किया। 40 से 50 लाख रुपए वसूले। दिखावे के लिए मुझसे शादी की। मैं सामाजिक बदनामी के कारण चुप रही। अब दीपक और उसकी मंगेतर पूनम पंडित के साथ ही उसके पिता मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। शनिवार रात भावनपुर थाने में दीपक की गर्लफ्रेंड की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें सपा युवा सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक गिरी, उनके पिता कृष्णपाल, दोनों भाई कुलदीप व प्रदीप और मंगेतर पूनम पंडित का नाम है।

गौरतलब है कि 15 अक्टूबर को दीपक गिरी की पूनम पंडित के साथ सगाई हुई थी। पूनम किसान आंदोलन से चर्चाओं में आई थीं। पूनम ने कांग्रेस के टिकट पर 2022 में बुलंदशहर की स्याना सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। जबकि दीपक युवजन सभा मेरठ के जिलाध्यक्ष थे।

गर्लफ्रेंड ने अपनी एफआईआर में कहा है कि मैं अनुसूचित जाति से हूं। दुग्ध विकास विभाग मेरठ में तैनात हूं। 2018 में दीपक की फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। हम दोनों फ्रेंड बने और बातचीत होने लगी। दीपक ने मिलने के लिए बुलाया। गंगासागर के एक मकान पर ले गया। वहां मुझे नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्डड्रिंक पिलाई। बेहोश होने पर मेरे साथ गंदा काम किया। मेरी फोटो खींची और अश्लील वीडियो बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मेरे साथ कई बार गंदा काम किया। मुझे ब्लैकमेल कर 40-50 लाख रुपए ठग लिए।

यह भी कहा कि दिखावे के लिए मुझसे जून 2021 में आर्य समाज मंदिर में शादी की। मेरे पति से तलाक का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। इस बीच 15 अक्टूबर को दीपक ने बुलंदशहर निवासी पूनम पंडित से सगाई कर ली। अगले दिन यानी 16 अक्तूबर को भाइयों के साथ मिलने मवाना गई तो अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर गाली-गलौज की। इसके बाद मुझे जबरदस्ती घसीटकर घर के अंदर ले गए। दो घंटे तक बंधक बनाया। मेरा फोन छीन लिया गया।

गर्लफ्रेंडे के अनुसार 17 अक्टूबर को प्रयागराज के किसी आर्य समाज मंदिर में पूनम के साथ शादी कर ली। शादी के बाद पूनम पंडित ने मुझे 19 अक्टूबर को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। मैं अपनी बहन और बहनोई के साथ वहां पहुंची। वहां मुझे जबरन गाड़ी में बैठाया गया। इसके बाद दीपक और पूनम पंडित ने धमकाया। परिवार को जान से मारने की धमकी दी। मेरे अपहरण की कोशिश भी हुई। मेरी बहन और ललित कुमार (ड्राइवर) ने मुझे बचा लिया। दीपक गिरि के पिता कृष्णपाल गिरि ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। कहा- मैं पुलिस में हूं। तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा।

सगाई के बाद गर्लफ्रेंड ने वीडियो जारी कर लगाए थे आरोप 16 को दीपक और पूनम की सगाई के बाद 17 अक्तूबर को गर्लफ्रेंड ने 26 मिनट का वीडियो जारी करके दीपक पर कई आरोप लगाए थे। इसमें कहा था कि गंगासागर इलाके के एक मकान में दीपक और हम साथ रहते थे। 2021 में हमने यह मकान लिया था। इसी मकान में दीपक गिरी ने बहुत गलत किया। पहले उसने 4 साल टार्चर किया। मुझे ब्लैकमेल किया। जोर जबरदस्ती करता था।

यह भी कहा कि मैंने घर में कुछ कैमरे लगवाए थे। इसमें एक लड़की भी आई थी। दीपक बहुत अय्याश नेता है। दीपक गिरी का काम है लड़कियों के साथ खेलना। वह ऐसी लड़कियों को ढूंढता है जो कमाती हैं और उसका खर्च उठा लेती हैं। मैंने बहुत से पैसे उसके अकाउंट में डाले हैं। उसने अपने मुंह से कबूला है कि उसने लड़की के साथ रेप किया है।

पिछले 6 महीनों से वह मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रहूंगा, पहले तलाक ले लो। इसलिए मैंने पति के खिलाफ तलाक की याचिका दाखिल कर दी। उसके बाद वह अलग रहने लगा और अब छिपकर पूनम पंडित से सगाई कर ली।