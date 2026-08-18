प्रेमिका ने रॉड से कत्ल कर ट्रक के केबिन में जला डाली प्रेमी की लाश, एक महीने बाद खुला राज

पुलिस इसे हादसा मान रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धुंए में दम घुटने से बलविंदर की मौत होने की पुष्टि हुई थी। बलविंदर सिंह के परिवारीजनोंं का कहना था कि यह हादसा नहीं है। परिवारीजनों ने पुलिस को तहरीर देकर बलविंदर सिंह की हत्या किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले की जांच-पड़ताल शुरू की।

उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक महीने पहले हाईवे पर जलते ट्रक में एक ड्राइवर की लाश मिली थी। इस घटना को शुरू-शुरू में हादसा माना गया लेकिन ड्राइवर के परिवारवालों को हत्या का शक था। उन्होंने खुद कोशिश कर शुरुआती सबूत जुटाए। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले में बड़ा खुलासा हो गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर हादसे का शिकार नहीं हुआ बल्कि प्रेमिका ने लोहे की रॉड से हत्या करने के बाद उसकी लाश को ट्रक में डालकर जला दिया। पुलिस ने हत्यारोपी महिला को हत्या में इस्तेमाल रॉड के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला ड्राइवर प्रेमी से छुटकारा पाना चाहती थी। उसने बकायदा प्लान बनाकर उसकी हत्या की। इसके बाद घटना को हादसे का रूप देने के लिए तेल छिड़ककर ट्रक के केबिन में आग लगा दी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

रामपुर के थाना बिलासपुर के गांव बड़ा बौसेना के रहने वाले बलविंदर सिंह ट्रक ड्राइवर थे। बीते दस जुलाई को वह रुद्रपुर उत्तराखंड से सामान लेकर नेपाल बॉर्डर जा रहे थे। पीलीभीत हाईवे पर हरदोई ब्रांच नहर पुल से आगे बलंविदर सिंह का ट्रक के केबिन में जला हुआ शव बरामद हुआ था। शुरुआत में पुलिस इसे महज हादसा मान रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धुंए में दम घुटने से बलविंदर की मौत होने की पुष्टि हुई थी। वहीं बलविंदर सिंह के परिवारवाले इसे हादसा नहीं सोची समझी साजिश मान रहे थे। उन्होंने हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। फुटेज से तीन घंटे तक ट्रक के गायब रहने की बात सामने आई। इससे परिवारीजनों का शक और गहरा गया। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर बलविंदर सिंह की हत्या किए जाने का आरोप लगाया।

लगभग 15 दिन पहले पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस की जांच में घटना की सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने इस मामले में अमनदीप कौर पत्नी सुखविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमनदीप ने बताया कि उसके मृतक बलविंदर सिंह से संबध थे। वह उससे छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए उसने बलविंदर सिंह की हत्या कर शव ट्रक में डालकर जला दिया। पुलिस ने हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए लोहे का रॉड भी महिला के पास से बरामद कर लिया है। बलविंदर की हत्या करने के बाद आरोपी अमनदीप ने ट्रक के केबिन में डीजल डालकर आग लगा दी थी। पुलिस ने मंगलवार को अमनदीप कौर को जेल भेज दिया।

उत्तराखंड से मायके आई थी महिला आरोपी महिला बलविंदर सिंह के गांव की ही रहने वाली है। वर्तमान में वह रुद्रपुर उत्तराखंड में रह रही थी। पिछले तीन सालों से उसका बलविंदर सिंह से अफेयर था। घटना के समय वह थाना गजरौला क्षेत्र में अपने मायके में आई थी। यहीं उसने घटना को अंजाम दिया। उसने पुलिस को बताया कि मृतक बलविंदर सिंह के पास उसके अश्लील फोटो और वीडियो थे। जिसे वह वायरल करने की धमकी दे रहा था। परेशान होकर उसने बलविंदर सिंह की हत्या की योजना बनाई इसे अंजाम दे डाला।

क्या बोली पुलिस कोतवाल पवन कुमार पांडे ने बताया कि ट्रक में चालक का शव मिलने के मामले में महिला को गिरफ्तार किया गया है। उसके चालक बलविंदर सिंह से संबध थे। वह संबंधों को खत्म करना चाहती थी। इसपर आरोपी महिला ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी महिला को जेल भेजा जा रहा है।