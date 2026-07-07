मोबाइल चैट नहीं दिखाने पर प्रेमिका की हत्या, गड़ासे से शव को टुकड़ों में काटकर फेंका
यूपी के जौनपुर में मोबाइल के चैट को लेकर हुए विवाद में प्रेमी ने प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी और गड़ासे से शव को टुकड़ों में काटकर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। पुलिस ने कुछ घंटों में मामले का खुलासा किया और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।
यूपी के जौनपुर में प्रेमिका ने मोबाइल चैट दिखाने से इनकार कर दिया तो प्रेमी ने सोते समय उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। गड़ासे से शव को टुकड़ों में काटकर अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। रविवार सुबह पुलिस ने शव को बरामद कर पहचान कराई। इसके बाद हत्यारे प्रेमी को देर रात रामनगर गेट से मुठभेड़ में गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया।
शिवपुर बाईपास स्थित रानीपुर तिराहे के पास रविवार सुबह काले रंग की पॉलीथिन में महिला का धड़ मिला था। कमर के नीचे का हिस्सा और दोनों हाथ गायब थे। देर शाम तक महिला की पहचान कर ली गई। सीओ मड़ियाहूं विजय चौधरी ने बताया कि महिला की पहचान वाराणसी के राजातालाब निवासी 40 वर्षीय रेशमा उर्फ सना के रूप में हुई। महिला अपने प्रेमी गुजरात के भावनगर निवासी एवं मड़ियाहूं की टीचर्स कॉलोनी में किराए के कमरे में रहने वाले 42 वर्षीय हेमल खखरिया उर्फ दिलीप के यहां आई थी।
हत्यारोपी की तलाश के दौरान एनकाउंटर
पुलिस ने दिलीप की तलाश में जुट गई। रविवार देर रात करीब पौने 12 बजे रामनगर गेट के पास से पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दिलीप को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आरोपी ने भी पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दिलीप के पैर में गोली लगी। उसका उपचार जिला अस्पताल में कराया गया। उसके पास से तमंचा, गड़ासा, चाकू और अन्य चीजें बरामद की गईं।
गिरफ्तार आरोपी दिलीप ने पूछताछ में बताया कि शनिवार को उसने रेशमा को मड़ियाहूं बुलाया था। रात में कमरे पर मोबाइल चैट दिखाने को लेकर दोनों में विवाद हो गया। इसके बाद सोते समय चाकू से उसका गला रेत दिया। फिर गड़ासे से शव को टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाया।
बाइक से ले जाकर फेंके कटे हुए अंग
पुलिस के अनुसार, सना तीन बच्चों की मां थी। दिलीप ने बताया कि सना ने अपनी मोबाइल चैट दिखाने से इनकार कर दिया था, इसके बाद वह सो गई। सोते समय उसने चाकू से सना का गला रेतकर हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए उसने गड़ासे से शव के हाथ-पैर काटकर अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिए। वह पहले तीनों हिस्सों को अलग-अलग पॉलीथिन में भरा और फिर बाइक से अलग-अलग समय पर ले जाकर फेंक आया। धड़ वाले हिस्से को उसने रानीपुर तिराहे के पास और बाकी हिस्सों को रामनगर गेट के पास फेंका था। उसकी निशानदेही पर कटे हुए पैर और हाथ बरामद भी कर लिए गए हैं।
नौकरी के चक्कर में फंस गई थी रेशमा
मारी गई रेशमा नौकरी और पैसे कमाने की लालसा में गुजरात के भावनगर निवासी हेमल उर्फ दिलीप के चंगुल में फंस गई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह शोषण करने के साथ ही उसे मौत के घाट उतार देगा। घटना के बाद सोमवार को मड़ियाहूं पहुंचे महिला के पति ने बताया कि आरोपी दिलीप मड़ियाहूं के टीचर्स कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर एसी, फ्रीज आदि बनाने का काम करता था। वह एक-दो लड़कों को भी अपने काम में लगा रखा था।
इसी बीच उसकी जान पहचान रेशमा उर्फ सना से हो गई। रेशमा को नौकरी की जरूरत थी, इसलिए वह दिलीप से बातचीत करने लगी। नौकरी के सिलसिले में ही वह मड़ियाहूं बुलाता और यहां दिनभर रहने के बाद वह घर चली जाती थी। पति रहिम ने बताया कि चार जुलाई को वह खुद घर से अपनी पत्नी को हरहुआ के पास छोड़ा था। वहां से वह मड़ियाहूं पहुंची। उसे पता था कि नौकरी के लिए जा रही है और दिलीप से मिलेगी। रात को आठ बजकर सात मिनट पर उसकी रेशमा से अंतिम बार बात हुई। उसके बाद मोबाइल बंद हो गया।
रहिम ने जब दिलीप से पूछा तो पता चला उसने रेशमा को घर भेज देने के लिए कहा। साथ ही कहा कि 24 घंटे इंतजार कर ले। इसी बीच सुबह सोशल मीडिया पर पत्नी की हत्या की जानकारी मिली। हेमल अपने पास से रेशमा को अलग अलग समय पर पैसे भी दिए थे। 15 हजार रुपये तक की नौकरी दिलाने की बात करता था।
पति का दावा और भी लोग हैं घटना में शामिल
रहीम खान के अनुसार करीब छह माह पहले उसकी पत्नी रेशमा की मुलाकात एक सहेली के माध्यम से आरोपी दिलीप से हुई थी। उसने ऑफिस में काम करने के लिए 15000 रुपये प्रति माह देने की बात कही थी। बताया कि रेशमा पहले भी चार से छह बार मड़ियाहूं आ चुकी थी। एक बार आरोपी उसे देवा शरीफ भी लेकर गया था। पति ने कहा कि इस तरह की घटना में वह अकेले नहीं है। उसके साथ भी कुछ लोग रहे हैं, पुलिस को जांच कर उसे भी पकड़ना चाहिए।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।