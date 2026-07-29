जिला अस्पताल में सरेआम रोमांस! बेड पर लेटे मरीज को KISS लगी युवती, वीडियो वायरल
महोबा के जिला अस्पताल में रोमांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वॉर्ड में युवती बेड पर लेटे आशिक को किस कर रही है। दरअसल, युवक ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी।
UP News: यूपी के महोबा के जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल, वॉर्ड में युवती बेड पर लेटे आशिक को किस करने लगी। जानकारी के मुताबिक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वहीं, रोमांस का यह वीडियो अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
महोबा जिला अस्पताल के CCTV कैमरों में वार्ड में सबके सामने रोमांस का मामला कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद युवक को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में भर्ती युवक से मुलाकात करने के लिए एक युवती आई और युवक के बिस्तर में बैठकर पहले बातचीत करती रही बाद में रोमांस करने लगी।
वार्ड में सबके सामने रोमांस
वार्ड से लोगों के आने-जाने के बीच भी युवती का रोमांस करने का सिलसिला चलता रहा। रोमांस करने वाली युवती वार्ड में भर्ती युवक की प्रेमिका बताई जा रही है। अस्पताल में रोमांस का यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वहीं, इस वीडियो को लेकर सीएमएस डॉ.सुरेश कुमार का कहना है कि अस्पताल में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए गए है जिससे तीसरी आंख से नजर रखी जा सके।
प्रेमी संग गई महिला वापस लौटी, बच्चों ने अपनाने से किया इनकार
उधर, रामपुर में चार महीने पहले अपने पांच मासूम बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ गई महिला चार महीने बाद वापस लौट आई। महिला के घर लौटते ही परिवार में हंगामा हो गया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसके बच्चे अपनी ही मां को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
गांव के एक युवक ने कुछ महीने पहले थाना पटवाई में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी को डोहरिया गांव का युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने महिला को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर भेजा था। इसके बाद कोर्ट में महिला के बयान दर्ज कराए गए। न्यायालय में दिए गए बयान के आधार पर महिला अपनी इच्छा से प्रेमी के साथ चली गई थी, जबकि उसके पांचों बच्चे अपने पिता के पास ही रह गए थे। करीब चार महीने बाद सोमवार को महिला वापस अपने पति के घर पहुंच गई। महिला के घर लौटने की सूचना मिलने पर दिल्ली में काम कर रहे उसके पति को भी परिजनों ने इसकी जानकारी दी। इधर, इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें बच्चे अपनी मां को स्वीकार करने से इनकार करते दिख रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें