बेटी पर रखता था बुरी नजर; प्रेमिका ने लिव इन पार्टनर को मार डाला, सिर में मारी गोली

पूछताछ में शोभा ने अनुज की हत्या की बात कबूल की। पुलिस के मुताबिक अनुज अपनी प्रेमिका की बहन से छेड़छाड़ के मामले में जेल गया था और फिर भी उसकी बहन पर नजर रखता था। और अब उसकी बेटी पर बुरी नजर रखता। जिसके चलते शोभा ने गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया।

बिजनौर नगीना देहात पुलिस ने तीन दिन पहले हुई अनुज की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। अनुज के ही तमंचे से उसकी प्रेमिका ने कनपटी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया है। आरोपी महिला ने खुलासा कि अनुज उसकी बेटी पर गलत नजर रखता था, इसलिए उसने अनुज की हत्या कर दी। आरोपी महिला, अनुज के साथ लिव इन रिलेशन में थी। 29 अप्रैल की सुबह नगीना देहात के गांव जुलाहापुरा के जंगल में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया था।

प्रेमिका ने लिव इन पार्टनर की हत्या की पुलिस ने शव की शिनाख्त 25 वर्षीय अनुज निवासी जुलाहापुरा के रूप में की। उसके दाहिने कान के पास गोली मारकर हत्या की गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिजनों की तहरीर पर थाना नगीना देहात में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने शोभा पत्नी सतेंद्र निवासी ग्राम भनेड़ा, थाना किरतपुर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में शोभा ने अनुज की हत्या की बात कबूल की। उसकी निशानदेही पर तमंचा, कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक अनुज अपनी प्रेमिका की बहन से छेड़छाड़ के मामले में जेल गया था और फिर भी उसकी बहन पर नजर रखता था।

2 साल से लिव इन में रह रहे थे अनुज की हत्या में गिरफ्तार उसकी प्रेमिका दो साल से उसके साथ लिव इन में रह रही थी। पुलिस के अनुसार, शोभा की शादी 2011 में हुई थी। 2023 से वह पति से अलग रह रही थी। 2024 से वह अनुज के साथ लिव-इन में थी। पूछताछ में आरोपी शोभा ने बताया कि अनुज उसके साथ मारपीट करता था और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता था। उसने आरोप लगाया कि अनुज उसकी नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखता था और अपने दोस्तों के साथ भी गलत संबंध बनाने का दबाव डालता था।